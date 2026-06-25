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Été 2026 : la montagne affiche un taux d'occupation prévisionnel de 48,7%

Les réservations progressent de 0,8% par rapport à l'été 2025


Les stations de montagne abordent la saison estivale avec des perspectives en légère hausse. Selon les dernières prévisions de l'Association Nationale des Maires des Stations de Montagne (ANMSM), le taux d'occupation pour les mois de juillet et août atteint 48,7%, en progression de 0,8% par rapport à l'été 2025.


Rédigé par le Vendredi 26 Juin 2026 à 12:16

Les stations de montagne enregistrent un taux d'occupation prévisionnel de 48,7% pour l'été 2026 - DepositPhotos.com, ScorpionPL
Les stations de montagne enregistrent un taux d'occupation prévisionnel de 48,7% pour l'été 2026 - DepositPhotos.com, ScorpionPL
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L'ANMSM fait état d'un taux d'occupation prévisionnel de 48,7% pour les mois de juillet et août 2026, soit une hausse de 0,8% par rapport à l'été dernier.

En une semaine, les réservations ont progressé de 2,5%, selon l'association, qui observe une dynamique dans l'ensemble des massifs.

Les Alpes du Nord affichent les meilleurs résultats, tandis que les Alpes du Sud se maintiennent à un niveau jugé satisfaisant. Dans les Pyrénées, une partie de la demande se reporte sur le mois d'août.

Selon Jean-Luc Boch, président de l'ANMSM, les fortes chaleurs, les contraintes budgétaires et la préférence pour des vacances de proximité contribuent à soutenir la fréquentation estivale des stations.

Une fréquentation portée par la diversification de l'offre

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L'association estime que cette progression s'inscrit dans une tendance de fond observée depuis plusieurs années.

Les stations développent une offre estivale articulée autour des activités de pleine nature, du VTT, des remontées mécaniques, des loisirs sportifs, de la découverte des territoires et des séjours familiaux.

L'ANMSM souligne également que 42 stations disposent du label Famille Plus, destiné à valoriser les destinations proposant des services et équipements adaptés aux familles.

Par rapport à l'été 2024, le taux d'occupation prévisionnel des stations de montagne progresse de 3,6%, confirmant la montée en puissance de la destination pendant la saison estivale.

A lire aussi : L’ANMSM appelle à simplifier les démarches pour réussir les Jeux d’hiver 2030

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Tags : partez en france
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