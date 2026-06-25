Été 2026 : la montagne affiche un taux d'occupation prévisionnel de 48,7%

L'association estime que cette progression s'inscrit dansobservée depuis plusieurs années.Les stations développent unearticulée autour des activités de pleine nature, du VTT, des remontées mécaniques, des loisirs sportifs, de la découverte des territoires et des séjours familiaux.L'ANMSM souligne également que 42 stations disposent du label Famille Plus, destiné à valoriser les destinations proposant des services et équipements adaptés aux familles.Par rapport à l'été 2024, le taux d'occupation prévisionnel des stations de montagne, confirmant la montée en puissance de la destination pendant la saison estivale.