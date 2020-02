Etude : où en sont les entreprises du tourisme dans leur transformation digitale ?

Pire, seulement 12% des entreprises du secteur se considèrent à la pointe des technologies digitales, alors que pendant ce temps Booking et Airbnb, ou encore Google investissent des milliards dans l'innovation et collectent de la data.



Et pourtant depuis le temps, la technologie est devenue mature et la transformation peut se faire à moindres frais. Le plus important étant de ne pas prendre un virage à 180 degrés, mais de mener une expérience d’achat omnicanale et contextuelle.



Face au défi de la visibilité sur le numérique, les réseaux sociaux représentent une bonne alternative, tout comme la personnalisation pour mieux fidéliser.



Et vous, où en êtes-vous dans votre transformation numérique ?