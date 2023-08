Europe : Le trafic aérien perturbé par les conditions météorologiques extrêmes

des conditions météorologiques extrêmes en juillet, le retard lié aux conditions météorologiques au cours de ce mois était plus de deux fois et demie supérieur au chiffre de 2022,

Le changement climatique a bel et bien des conséquences sur l'aérien.Alors qu'il entraine d'ores et déjà plus de turbulences dans le ciel mondial, d'après une étude britannique, Les nombreux orages qui se sont produits en Allemagne, en Hongrie et en Serbie ont impacté le trafic aérien européen selon Eurocontrol. Ainsi, alors que l'Europe a connu "" annonce l'instance européenne.