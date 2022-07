Europe : "Les réseaux 5G pourraient menacer la sécurité aérienne"

La Federal Aviation Administration (FAA), Verizon et AT&T se sont mis d'accord sur des mesures qui permettront à plus d'avions d'utiliser en toute sécurité les principaux aéroports tout en activant plus d'antennes pour leurs réseaux 5G,

En début d'année, l'industrie aérienne américaine entrait en guerre contre les opérateurs téléphoniques.Une guerre médiatique qui trouvait un écho en France et en Europe, en raison du sujet abordé :De l'autre côté de l'Atlantique, les bornes ne connaissent pas les mêmes contraintes d'installation qu'ici etEn cas de problème, l'appareil ne serait plus en mesure de mesurer précisément la distance avec le sol au moment de l'atterrissage. Depuis, les opérateurs se sont adaptés en prenant des mesures permettant d'assurer la sécurité des vols." s'est félicité l'équivalent de la DGAC américaine, sur le site de La Tribune. Eurocontrol vient de publier une étude sur le sujet et alerte sur les possibles problématiques en Europe.