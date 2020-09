5G : le coup d'envoi est donné en France, mais quel sera l'intérêt de cette technologie ?

Pour les entreprises, on peut parler de révolution… mais pas dans l’immédiat et pas avant 2024. En revanche, pour les consommateurs et les utilisateurs, on est loin d’une révolution,

des véhicules autonomes, de calculer et d’éviter les obstacles en temps réel, de connecter, comme dans un réseau wifi mais surpuissant et à l’échelle d’un territoire, des robots et des machines-outils dans des usines 4.0 entièrement numérisées, ou encore de mettre en place des villes intelligentes avec des objets connectés.

Si la santé a été mise de côté, alors qu'aucun consensus clair ne se dégage sur la question de la dangerosité, le plus gros des questionnements autour de la 5G résident dans ses futurs usages.Ce n'est pas faute d'avoir essayé de dialoguer avec les personnes qui traitent de la question en France, que ce soit chez Orange ou Huawei, à ce niveau c'est un peu toujours le flou.Une révolution plus que limitée, mais qui devrait principalement bénéficier aux industries et aux villes intelligentes." confie Guy Pujolle, spécialiste des réseaux, professeur à la Sorbonne, chez nos confrères de France Inter. Ainsi, la 5G permettra de diminuer drastiquement le temps de latence, d'environ 50 fois moins que la 4G.Avec une telle rapidité, il sera possible de piloter "D'ailleurs Keolis, la filiale de la SNCF vient de lancer nouveau test à Stockholm en Suède, incluant une expérimentation de contrôle à distance grâce à la 5G.Les habitants de l'île de Djurgården, rapporte la Revue du Digital, pourront circuler dans une navette électrique, dont le contrôle à distance s’effectue en 5G.La navette est en service le long d’un trajet de 1,6 km, elle dispose de 7 places et peut rouler à 18 km/h.D'autres expérimentations sont prévues toujours en Suède, mais aussi en France à Châteauroux.Ce ne sont pas les seuls usages de la 5G qui pourrait bien aussi bien permettra l'avénement de la téléchirurgie et de la télémédecine. Et vous que pensez-vous du débat autour de la 5G ?