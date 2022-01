Etats-Unis : AT&T et Verizon retardent l'installation de la 5G près des aéroports

catastrophique

Une intervention immédiate est nécessaire pour empêcher une importante perturbation opérationnelle pour les passagers, les transporteurs, les chaînes d'approvisionnement et la livraison de fournitures médicales essentielles"

Face au tollé provoqué par l'installation de la 5G près de certains aéroports, AT&T et Verizon ont décidé de repousser l'implantation du nouveau service cellulaire près de certaines plateformes, indique The New York Times. Plusieurs compagnies aériennes se sont inquiétées des des interférences que pourraient provoquer le nouveau système avec certains appareils de navigation des avions.Malgré ce report, certains transporteurs avaient déjà pris la décision d'annuler leur programme de vols vers les Etats-Unis. C'est le cas d'qui par crainte d'éventuelles perturbations liées à la 5G a supprimé ses liaisons vers Boston, Chicago, Dallas Fort Worth, Houston, Miami, Newark, Orlando, San Francisco et Seattle.En revanche les vols vers l'aéroport JFK de New York, l'aéroport international de Los Angeles et l'aéroport international Dulles de Washington DC sont maintenus.Elle n'est pas la seule dans ce cas : All Nippon Airways, Japan Airlines, Korean Air Lines, China Airlines et Cathay Pacific Airways ont également fait des coupes dans leur programme selon Les Echos. Dans un courrier plusieurs directeurs généraux de compagnies américaines avaient mis en garde les autorités craignant une crise aérienne "" imminente.expliquaient-ils y a deux jours.