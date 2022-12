le signal passe par des fréquences spécifiques réservées à ce type de communication,

Cela va prendre du temps et dépendra de la volonté des compagnies aériennes.Car pour avoir du réseau tout là-haut, il faut aller chercher le réseau encore plus... haut.Cela nécessite de passer par un satellite et un équipement spécialement prévu pour "pico-cellule", "" nous précisent nos confrères de France Info. De quoi donc transformer les avions en bureau, reste à savoir si le confort sera au rendez-vous. Il suffit de voir l'évolution des voyages en train, avec les appels sans écouteur, ni casque, les visios et les claviers qui claquent...