5G : Emirates reprend l’ensemble de ses vols à destination des États-Unis

Les liaisons à destination de Los Angeles, New York JFK et Washington DC demeurent inchangées.



Les vols vers Boston, Houston et San Francisco, sur lesquels la compagnie avait temporairement déployé des A380 les 20 et 21 janvier, seront de nouveau assurés en Boeing 777 à partir du samedi 22 janvier.



La compagnie aérienne exploite également des appareils B-777 Cargo pour desservir Chicago, Houston, Los Angeles, Columbus, Aguadilla pour le transport de marchandises essentielles, telles que des denrées alimentaires, des médicaments et autres produits pharmaceutiques vitaux.