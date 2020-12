Europe centrale : WebBeds nomme Pepita Borrajo au poste de directrice régionale des ventes

WebBeds annonce une nouvelle nomination.



Il s'agit de Pepita Borrajo nommée directrice régionale des ventes pour l’Europe centrale.



Pepita Borrajo dipose d'une expérience de plus de 15 ans dans l’industrie du voyage et a précédemment occupé des postes de direction chez des voyagistes et des grossistes tels que Tui et Hotelbeds.



Le rôle de directeur régional des ventes pour l’Europe centrale s’inscrit dans une structure commerciale européenne qui a été réorganisée et comprend la responsabilité de marchés clés tels que l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, la France, la Belgique et les Pays-Bas.



Pepita Borrajo parle allemand, français, italien, espagnol et anglais et a grandi et étudié en Suisse avant de s’installer en Espagne.



Pepita est basée au bureau de l’entreprise à Palma.