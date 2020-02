Europe : pourquoi Google est accusé d'abuser de sa position dominante ?

Vous allez penser que la rédaction de TourMaG.com prend la grosse tête, mais il y a tout juste une semaine, nous nous interrogions sur l'arrivée d'une nouvelle barre dans les cherches de vols faites sur Google.



Un employé de la firme de Mountain View nous confiait que ce test, lancé dans différents pays européens, correspondait à la volonté de Google de plaire à la Commission européenne.



Bien en a pris au moteur de recherche de prendre les devants, car 36 sites et 4 fédérations d’entreprises touristiques ont adressé mardi 11 février 2020, une lettre à l'adresse de Margrethe Vestager, l'actuelle commissaire européenne à la concurrence.



" Nous assistons actuellement à une tentative, de la part de Google, d’étendre sa domination dans la recherche en ligne pour les locations de vacances "du nouveau produit de Google, " ont écrit les belligérants, dans la lettre relayée par le Financial Times.



Pour ses 40 acteurs, le moteur de recherche abuserait de sa position dominante pour favoriser ses propres services.



Pour éclairer ce constat, Guillaume Tessonnière nous expliquait à la fin de l'année dernière que " les analyses sur les requêtes effectuées sur Google démontrent que plus de 50% des recherches mobiles terminent sur aucun clic ou renvoient l’internaute vers un service de Google. "