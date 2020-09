Eurostar réintègre son offre complète de restauration à bord

Après la réouverture des salons en août, Eurostar reprend son offre complète de restauration à bord à partir du 7 septembre 2020, suite aux changements apportés en raison de la pandémie de Covid-19.



Les voyageurs de la classe Standard peuvent à nouveau profiter du Café Métropole à bord, et choisir parmi une large gamme de boissons et de plats soigneusement sélectionnés.



Les voyageurs des classes Standard Premier et Business Premier peuvent, quant à eux, retrouver l’offre de repas servis directement à leur siège.



" Certains changements ont également été apportés afin de réduire les contacts lors du service des repas à bord.



Ainsi, les couvercles restent désormais sur les plats, les accompagnements tels que le pain et les pâtisseries sont servis dans des emballages, des lingettes antibactériennes et du gel hydroalcoolique pour les mains sont proposés aux voyageurs et les menus seront bientôt disponibles en ligne en utilisant un QR code.



Au Café Métropole, il est conseillé aux clients de payer par carte - si possible - afin d’éviter tout contact avec l'argent liquide ", précise la compagnie dans un communiqué.