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Evian : l'Hôtel Royal renforce ses programmes bien-être

150 chambres et suites, trois restaurants gastronomiques, deux bars, un spa, un casino...


Le Palace des bords du lac Leman, qui s'apprête à recevoir, pour la deuxième fois de son histoire, les dirigeants des sept principaux pays industrialisés, veille plus que jamais à incarner l'art de vivre à la française. Il vient de renforcer son offre gastronomique mais aussi ses programmes bien-être.


Rédigé par le Mardi 14 Avril 2026 à 07:29

L'hôtel Royal, un palace au bord du lac Léman - Photo : Hôtel Royal Evian
L'hôtel Royal, un palace au bord du lac Léman - Photo : Hôtel Royal Evian
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2026 est décidément une année faste pour l'Hôtel Royal, Evian Resort !

En juin, ce prestigieux établissement sera au cœur de l’actualité diplomatique internationale : il hébergera, pour la deuxième fois, le sommet qui réunit chaque année les dirigeants des sept principaux pays industrialisés (G7).

Ce G7 vaudra à l'Hôtel Royal une exposition médiatique exceptionnelle. Cependant, cet établissement n'est ni un lieu réservé à la diplomatie de haut vol, ni un simple hôtel de luxe, c'est un véritable Palace.

Cette distinction Palace typiquement française lui a été renouvelée l'an dernier par Atout France. Elle est une reconnaissance de son histoire, du raffinement de son accueil et de sa situation exceptionnelles.

L'Hôtel Royal surplombe, en effet, le lac Léman et s'intègre au cœur d’un parc de 19 hectares entre lac et montagnes.

Il incarne merveilleusement l’art de recevoir à la française. Il veille d'ailleurs à maintenir son excellence, en particulier dans le domaine de la gastronomie où, pendant plus de vingt ans, le Chef Patrice Vander a contribué au rayonnement de sa table étoilé "Les Fresques".

C'est pour poursuivre dans cette veine que l’Hôtel Royal a récemment choisi Yohan Fatela. Nommé au poste de Chef exécutif, ce dernier a été chargé de poursuivre le travail engagé autour d’une cuisine française exigeante, contemporaine et profondément ancrée dans le respect du produit.

Ce jeune chef qui a, à son actif, un beau parcours international au sein de l’hôtellerie de luxe, devra également valoriser l’utilisation du potager de 3 000 m2 situé dans le parc du Palace.

Yohan Fatela a également été chargé de structurer et de développer l’ensemble de l’offre de restauration de l’établissement, incluant La Véranda, L’Oliveraie, le bar et l’expérience petit-déjeuner, "moment central de la vie de l’hôtel".

Biuen-être : des programmes en 4 et 7 jours...

Un Spa qui met à l'honneur l'eau d'Evian - Photo : ggardette / Hotel Royal Evian
Un Spa qui met à l'honneur l'eau d'Evian - Photo : ggardette / Hotel Royal Evian
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En parallèle, l'Hôtel Royal, Evian Resort renforce son offre wellness que son équipe est venue présenter à la presse à Paris, fin mars 2026.

Propriété de la Compagnie des eaux d'Evian (elle-même intégrée au sein du groupe Danone), ce Palace est plus que légitime à développer "une nouvelle expérience de bien-être globale et personnalisée dans un espace immersif de 1 700 m², autour d'un concept unique inspiré, bien sûr, du cycle de vie de l'eau minérale naturelle evian".

"L'histoire de cette eau minérale naturelle commence en effet avec la pluie et la neige, qui se déposent sur le plateau du Gavot. Ensuite filtrée au sein des roches glaciaires pendant plus de quinze ans, cette eau acquiert sa composition minérale unique avant d'atteindre sa source", nous a expliqué Thierry Dal Magro, directeur ventes et marketing de l'Evian Resort.

La promesse du Spa de ce Palace, c'est donc de prodiguer des soins offrant les mêmes bénéfices que la montagne a donné à l'eau naturelle et expérimenter "la source du bien-être".

"Les bénéfices de l'eau jaillissent à chaque étape de ce parcours unique conçu sur-mesure pour la détente du corps et de l'esprit. Sous les soins et les mains d'or dont la réputation n'est plus à faire, les heures se suspendent", assure le site internet de l'hôtel.

Désormais, l'Evian SPA propose - entre autres - des programmes en quatre jours (à partir de 2 803€, en occupation simple et de 4 346 € en occupation double) et des programmes en sept jours (à partir de 5 317€ en single, à partir de 8114€, en occupation double).

Ces parcours incluent du yoga, de la relaxation musculaire, de la méditation, des soins ciblés du corps et du visage, des rituels énergisants pour équilibrer effort et récupération, mais aussi des pratiques sportives douces favorisées par l'environnement naturel dans lequel évolue l'hôtel : paddle sur le lac, randonnée longe-côte mais aussi randonnées sur les bords du Léman, sur le plateau du Gavot, à la montagne, avec le concours du Bureau des Guides.

... enrichis par des expériences originales

Carine Baudry, de l'Atelier du thé nunshen - Photo : PB
Carine Baudry, de l'Atelier du thé nunshen - Photo : PB
Ces programmes au Spa sont enrichis par des expériences originales conçues avec des partenaires de l'hôtel.

Avec, pour commencer les savoureux Mocktails Signatures imaginés par Davide Trupia, le directeur du Bar de l'Hôtel Royal et ses équipes. Parmi eux, l'excellent Mocktail "Vitalité" composé avec menthe, concombre, kiwi, sirop d'agave et, bien sûr, eau d'Evian.

Ensuite, des Afternoon tea pensés notamment avec Carine Baudry, de l'Atelier du thé nunshen.

S'y ajoutent des mises en beauté imaginées en partenariat avec la marque OPI et avec Le Rouge français, une entreprise co-fondée par Elodie Carpentier, qui met à l'honneur le maquillage écoresponsable, avec des cosmétiques à base de pigments végétaux.

PAULA BOYER Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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Tags : evian
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