Evian : l'Hôtel Royal renforce ses programmes bien-être

"une nouvelle expérience de bien-être globale et personnalisée dans un espace immersif de 1 700 m², autour d'un concept unique inspiré, bien sûr, du cycle de vie de l'eau minérale naturelle evian".

"L'histoire de cette eau minérale naturelle commence en effet avec la pluie et la neige, qui se déposent sur le plateau du Gavot. Ensuite filtrée au sein des roches glaciaires pendant plus de quinze ans, cette eau acquiert sa composition minérale unique avant d'atteindre sa source"

Les bénéfices de l'eau jaillissent à chaque étape de ce parcours unique conçu sur-mesure pour la détente du corps et de l'esprit. Sous les soins et les mains d'or dont la réputation n'est plus à faire, les heures se suspendent