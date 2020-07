Exclusif - Surcharge Air France-Amadeus : sursis jusqu'au 10 juillet pour les agences de voyages

" C'est un métier nouveau pour Air France, de technologie pure et de bande de données. Le problème étant que la norme est exigeante et que très peu de compagnies savent faire ce métier-là.



Elles ont déjà du mal à faire voler correctement leurs avions, alors pour le reste... ", dénonce le patron de Bourse des vols.



La technologie n'est pas tellement dans l'ADN des transporteurs, puisqu'ils avaient créé dans les années 70 le premier GDS, pour permettre de mutualiser et externaliser les compétences.



Mais les décennies passant, les opérateurs technologiques ont pris de l'importance, devenant non seulement incontournables, mais aussi des mastodontes du tourisme.



Une position de force que les transporteurs ont essayé de contourner à l'arrivée de ce nouveau siècle.



C'est alors qu'apparaît NDC, présentée comme une solution dans l'air du temps, avec des contenus plus enrichis lors de la vente de billets d'avion. Elle doit permettre de révolutionner les obsolètes GDS.



" C'est surtout une manière pour les compagnies de mettre la pression sur Amadeus, Sabre et autres, car elles considèrent que les GDS leur facturent trop cher les émissions.



Les transporteurs ne voulaient plus ça, ils voulaient une distribution plus directe, " résume Fabrice Dariot.



A trop vouloir, les compagnies en ont oublié que vendre des billets d'avion, cela nécessite des compétences pas seulement humaines, mais aussi techniques et de gros investissements financiers.



La crise covid pourrait bien remettre tout ce petit monde à sa place...