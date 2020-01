Exclusif - Vente TUI à Marietton : "Ferme opposition des salariés à la vente à Laurent Abitbol !"

Reste que du côté de TUI France rien de filtre et que les syndicats n'ont aucune nouvelle officielle.



Un brouillard et des informations parues dans la presse qui commencent à agacer notamment la CGT, qui demande à être reçue en délégation par Elie Bruyninckx, PDG de la Western Région à l'issue de la Commission Economique qui est prévue le 29 janvier 2020.



Dans un tract adressé aux salariés, dont nous avons eu connaissance, le syndicat précise : "Le PDG de la Western Région devra clarifier sa position vis-à-vis de ces annonces, mais il devra aussi nous expliquer pourquoi la presse a la primeur des projets de Mr Abitbol concernant Tui France avant les salariés et leurs représentants.



Ce sera également l’occasion de lui réaffirmer de façon ferme l’opposition des salariés et de leurs représentants à la vente de TUI France à qui que ce soit et encore moins à Mr Abitbol."