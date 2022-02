Appli mobile TourMaG



Expensya lance des cartes de paiement virtuelles à débit immédiat une gestion pilotée par les managers ou directeurs financiers

Expensya complète son offre en lançant des cartes de paiement Mastercard à débit immédiat, virtuelles et physiques.

Rédigé par Céline Eymery le Vendredi 4 Février 2022

Les directions financières peuvent créer une carte en quelques secondes pour chaque collaborateur concerné sous forme dématérialisée. Elle est utilisable immédiatement en ligne, mais également en sans contact avec Google Pay et Apple Pay. Si nécessaire, une carte physique peut également être commandée.



Lors de leur création, les cartes sont configurées en quelques clics, par le directeur financier ou le manager, en définissant des modalités d’utilisation : plafonds de paiement, horaires et jours de dépenses, types d’achats autorisés, etc.



En complément, Expensya introduit un niveau de sécurité additionnel en liant l’utilisation des cartes de paiement à des budgets approuvés au préalable par les managers, par exemple, une enveloppe budgétaire dédiée aux dépenses de publicité en ligne. Au-delà de la limite fixée, les transactions ne sont pas autorisées.



Les cartes de paiement proposées viennent compléter l’offre SaaS de gestion et d’automatisation des dépenses professionnelles.



Lorsque le collaborateur effectue ses achats, il peut ajouter ses justificatifs de dépenses en toute simplicité, en prenant une photo sur mobile ou en intégrant sa facture PDF sur ordinateur, précise encore Expensya.



« Nous collaborions déjà avec Expensya pour la partie notes de frais. Nous sommes ravis que cette offre de paiement se développe car c’était un besoin exprimé en interne. Nous avons prévu d’équiper nos collaborateurs de cartes virtuelles pour les achats marketing et de cartes physiques pour les déplacements réguliers. Nous avons choisi Expensya pour son offre flexible et sécurisée, ainsi que pour sa plateforme « tout-en-un » qui nous assure un suivi global, en temps réel, des dépenses. Nous apprécions également la démarche de co-construction du produit, pour qu’il réponde parfaitement aux besoins de nos clients . » explique Marc Lemarchand, Directeur Administratif et Financier France, Domino’s Pizza.





