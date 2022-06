Expensya remporte l’appel d’offre EDF

Accompagnant déjà des géants tels que Crédit Agricole, BPCE, Groupe VYV, Bureau Veritas… Expensya a remporté l’appel d’offre EDF !



Le groupe Electricité de France (EDF) est la principale entreprise de production, de transport et de fourniture d’électricité en France.



Depuis 2004, le groupe français est une société anonyme à capitaux publics. La société intervient sur l’ensemble des métiers de l’électricité.



Karim Jouini, CEO et Co-Fondateur d’Expensya : « Je suis heureux de pouvoir répondre aux enjeux de digitalisation du groupe EDF, afin de permettre aux collaborateurs de se concentrer sur leur cœur de métier.



Et c’est bien cela la raison d’être d’Expensya. En ajoutant les collaborateurs EDF à notre parc client, nous devenons le plus gros acteur indépendant de gestion de dépenses professionnelles en France. »