Explora Journeys prolonge son offre Oceans et propose de nouvelles destinations fascinantes

La marque s’étend vers de nouvelles destinations, dévoilant des routes exceptionnelles et des ports inédits qui promettent une expérience immersive et inoubliable. Les nouveaux itinéraires, allant d’octobre 2026 à mai 2027, incluent :Exploration des îles idylliques des Caraïbes, découverte des paysages culturels de l’Amérique centrale et du Sud de novembre 2026 à mars 2027, et immersion dans la biodiversité et la nature époustouflantes de l’Amazonie en février 2027.Voyage à la découverte des mystères de la Mer Rouge et des paysages changeants de la péninsule Arabique de décembre 2026 à mars 2027, où déserts arides et montagnes escarpées cèdent la place à des côtes sublimes et des villes vibrantes.La nouvelle addition de la flotte, proposera des voyages enchanteurs à travers les Caraïbes et l’Amérique centrale d’octobre 2026 à avril 2027, avant de poursuivre son parcours à travers le canal de Panama jusqu’à la célèbre côte Pacifique de l’Amérique centrale et du Nord en mai 2027.Coups de projecteurs sur trois itinéraires d’exception :