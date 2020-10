FTI Voyages : "Le virus n'empêche pas de voyager et nous devons le faire !" selon Axel Mazerolles

TourMaG.com - Pouvez-vous détailler un peu votre production et la mise en place des charters pour cet hiver ?



Axel Mazerolles : Nous allons mettre des charters cet hiver, au départ de Bâle Mulhouse, de Paris-Charles de Gaulle, de Nantes et de Lille. Ces avions iront à destination de Hurghada, en Egypte, donc de la mer Rouge.



Nous allons aussi aligner un charter depuis Lyon, à partir de février. Nous parlons de vols hebdomadaires.



Et pour tout vous dire, je sors d'une réunion qui vient de valider, la mise en place d'un charter de 218 places, au départ de Charles de Gaulle, en direction de Las Palmas, dès le mois de novembre.



C'est je pense, une bonne nouvelle, nous sommes en mode conquête. Nous prenons un risque financier, mais nous le faisons, pour donner la chance de réussir et de relancer les agences de voyages.



TourMaG.com - L'objectif de cette opération est un peu de secouer le cocotier d'une distribution qui est en pleine déprime...



Axel Mazerolles : Nous sommes ensemble dans cette galère et nous nous en sortirons ensemble.



Un boulanger a besoin d'une bonne farine pour faire du bon pain, et bien FTI fournit les bons ingrédients, permettant de fabriquer des produits de qualité.



Nous essayons de bien faire les choses. Aujourd'hui, la plupart des vols sont disponibles dans les machines. Pour redonner envie, nous avons baissé les prix au maximum.



C'est un ensemble de petits facteurs qui feront qu'il y aura un déclenchement permettant de faire repartir le secteur. Il faut un choc psychologique.



Nous mettons à disposition de la clientèle et des agences de voyages, 10 clubs cet hiver. Ces villages vacances sont francophones, dont 2 au Maroc, 2 en Egypte, un autre à Dubaï, et un autre en République dominicaine, puis prochainement à l'Île Maurice.



Il faut se rendre compte qu'il y a du tourisme à travers le monde, que les hôtels sont sécurisés