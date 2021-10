FUTUROSCOPIE : tourisme et religieux, le credo gagnant 🔒

Certaines congrégations en revanche n’imposent aucune obligation en matière d’offices religieux même si ceux-ci sont fortement conseillés. Le tarif exigé, quant à lui, est considéré comme une « offrande » faite au monastère et n’est proposé qu’à titre indicatif. Il permet ainsi à ceux qui n’ont pas les moyens de régler des factures très légères, la fourchette moyenne se situant entre 30 et 50 euros en pension complète.



A Paris, les sœurs de la Basilique du Sacré Cœur accueillent ainsi tous les publics, des « retraitants », mais aussi des familles ou des personnes en grande précarité.



Les 52 chambres individuelles et les 60 lits du dortoir affichent souvent complet notamment pour le Carême et jusqu’ à la fin juin, ainsi que pendant l’avent et à Noël.



Il est donc fortement conseillé de réserver 24h à l’avance en période creuse et même un mois à l’avance durant les périodes de pointe. Les séjours sont courts de 2 à 3 nuits en moyenne.



Comme la Basilique représente un élément incontournable du patrimoine parisien, les étrangers se bousculent. Selon les bonnes sœurs que nous avons interrogées, dans le Top 5 des nationalités, on trouve des Américains, des Anglais, des Allemands, et des Italiens, les Français ne représentant que 20% des retraitants. Enfin, depuis quelques années la Basilique déclare accueillir des visiteurs sans cesse plus nombreux en provenance de Chine, d’Asie et d’Amérique Latine. En particulier, du Brésil et Mexique.