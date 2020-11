Face à la crise, Funbreizh initie une riposte collective pour la profession

« La riposte à la crise doit être collective et innovante si la profession veut résister » explique Jean-Vincent Petit. « La Covid 19 a fait voler en éclats toutes les habitudes qui orchestraient nos modes de consommations. Pour les voyages, qu’ils soient d’affaires et de loisirs, c’est tout un écosystème de professionnels qui risque de sombrer si des solutions innovantes ne viennent pas soutenir et préparer le réveil d’un marché en sommeil » poursuit-il.



Des solutions innovantes, Funbreizh en a cherché et comme à son habitude, s’est appuyé sur les membres de son équipe, mobilisés plus que jamais aux côtés de la Direction pour maintenir l’aventure humaine qui l’anime.



Elle s’est aussi entourée de partenaires solides et fiables comme le VIPE de Vannes qui, en Bretagne Sud, accompagne le développement des entreprises innovantes. Mais elle a également bénéficié du soutien indéfectible de ses partenaires hôteliers et restaurateurs, qui partagent ses valeurs et son dynamisme.



C’est avec toutes ces briques, qu’en quelques mois seulement Ty-Win est entré dans le paysage touristique comme une réponse collective face à la crise.



Ty-Win permet ainsi de commercialiser sur un site internet partenaire des offres packagées qui valorisent tous les acteurs qui font le charme d’une destination et qui nécessitent d’ordinaire une licence d’agent de voyages.