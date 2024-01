Faites le plein de thématiques et de nouveautés en France avec les 23 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France Thématiques, expériences, activités, rencontres authentiques dans les régions de France !

Vous êtes à la recherche de thématiques et de nouveautés pour vos clients groupes ? les 23 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France vous proposent de multiples idées de thèmes, expériences, activités, rencontres authentiques dans leurs régions. Séjour rando sur le chemin de halage du Canal du Midi et à travers les bastides en Midi Toulousain, séjour neige douce pour découvrir la nature préservée et les paysages féériques du Jura Balcon du Léman, séjour festif autour de la Fête Basque au Pays Basque, séjour oenologie sur la Route des Vins d'Alsace ... Avec les hôtels Hôtels Circuits France, vous bénéficiez d’un savoir-faire reconnu et de la qualité d'un accueil groupe personnalisé, chaque hôtelier est à votre écoute pour construire avec vous, directement, les meilleurs projets thématiques pour vos groupes.



Rédigé par Hôtels Circuits France le Lundi 22 Janvier 2024





Le concept du tout compris et le 100% direct pour les professionnels du tourisme de groupes.



Faites découvrir à vos clients une France de fêtes et d’événements tour à tour pittoresques, colorés, festifs, historiques, gastronomiques… Offrez leur de vivre la ferveur d’une région, de partager les traditions d’un terroir, de participer à des spectacles et à des festivités riches en saveurs et en couleurs.

Dates de validité :

Toute l’année, au fil des saisons et des dates des événements locaux.



Proposé par :

les 23 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France



Prix à partir de :

Consultez les hôtels directement



→ Liste des hôtels ici Toute l’année, au fil des saisons et des dates des événements locaux.les 23 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits FranceConsultez les hôtels directement

Descriptif de l’offre Des programmes de séjours groupes clé en main et/ou sur-mesure grâce à la production tourisme que chaque hôtelier met à votre service ainsi que son savoir-faire pour un accueil personnalisé et sur-mesure de vos groupes dans sa région.



Fêtes locales, événements gastronomiques, festivals … sont ainsi autant d’occasions pour organiser, avec l'appui de votre hôtelier sur place, un séjour authentique dans les régions de France : la magie des Marchés de Noël en Alsace, l’authenticité de la descente des alpages en Haute Savoie ou de la transhumance en Aubrac Aveyron, la gastronomie locale en Périgord, la fête du piment d’Espelette, des rencontres avec des vignerons, des artisans d'art, des producteurs locaux...



Ensemble, depuis 30 ans, les hôteliers HCF accompagnent les professionnels du tourisme de groupes à la découverte des régions de France avec :

✔ leur savoir-faire réceptif & local

✔ le concept du tout compris

✔ le 100% direct avec les hôteliers

✔ l'organisation de séjours clé en main et de thématiques

✔ leurs hôtels de caractère

✔ un accueil personnalisé et des services sur-mesure

✔ une cuisine régionale et gourmande.



DES HÔTELIERS À VOTRE SERVICE, EN DIRECT DE LEURS REGIONS : la garantie de programmes sur-mesure, d'infos & d'une aide personnalisées

Pour redécouvrir la France des régions, au fil de beaux séjours dans des hôtels de charme et de caractère, des hôteliers en France, leur savoir-faire et leurs offres groupes à votre service depuis plus de 30 ans.

❤ Vous allez adorer ! Les thématiques originales pour un dépaysement authentique, le charme des régions, le caractère de chaque hôtel, l'authenticité des programmes, l'écoute, la réactivité et la connaissance de l'offre locale de chaque hôtelier-restaurateur Hôtels Circuits France.

Demande de Cotation & Réservation Vos contacts Demandes de Cotation & Réservations :

Directement auprès des 23 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France

A retrouver sur



Vos contacts Infos et Demandes de Catalogue :

Hôtels Circuits France

Corinne Giorgiutti

Communication et marketing

info@hotelscircuitsfrance.com

Tel : +33 (0)5 63 43 09 09



Site web : www.hotels-circuits-france.com



Directement auprès des 23 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits FranceA retrouver sur l'annuaire #PartezEnFrance Hôtels Circuits FranceCorinne GiorgiuttiCommunication et marketingTel : +33 (0)5 63 43 09 09

Lu 172 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Vendre la destination France avec les 23 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France Vos groupes, chaleureusement accueillis dans les régions de France