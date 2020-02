Fam Trip Pré-Ditex : découvrez la nouvelle offre city break charme et Mice de Marseille

Depuis 20 ans, la métropole phocéenne a fait sa mue. Nouveaux quartiers, nouveaux musées, nouveau look… Massalia ne cesse d’évoluer et de séduire. Il faut dire qu’elle ne manque pas d’atouts, la belle rebelle.



A la veille de la 16e édition du DITEX qui se déroulera les 18 et 19 mars prochains au Palais du Pharo, l'Office de Tourisme et des Congrès de Marseille, le Groupe TourMaG.com et le DITEX 2020, ont l'honneur et le plaisir de vous inviter à (re) découvrir Marseille, ses expériences et sa gastronomie !



Le voyage des Directeurs du Tourisme PRE-DITEX, a pour objectif de joindre l'utile à l'agréable et de vous mettre dans de bonnes dispositions pour venir ensuite à la rencontre des professionnels, lors de la 16e édition du DITEX, les 18 et 19 mars 2020 au Palais du Pharo.