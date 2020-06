Far Away création voyages

C’est cette passion de l’inconnu qui nous pousse à vouloir voir ce qu’il se passe au-delà de nos frontières, qu’elles soient départementales, nationales ou continentales. Et comme chaque projet, envie est unique, Far Away est créateur de voyage sur-mesure et s’appuie sur des réceptifs spécialisés pour vous apporter la meilleure solution.





FAR AWAY création voyages



01/09/2017



APST



IM 031 100 014



J’ai l’immense chance de pouvoir parcourir le monde depuis mon plus jeune âge, de la France rurale à la Nouvelle Zélande, en passant par l’Asie et les Amériques. J’en reviens enrichi en termes de culture, gastronomie, paysages… Ce qui me permet d’avoir de vrais conseils à vous apporter. Far Away Création Voyages vous propose avant tout de créer des voyages pour vous et avec vous, afin qu’ils correspondent parfaitement à vos attentes.



Dans une période dictée par le conformisme, la ressemblance et le manque d’originalité, n’a-t-on pas le droit d’exiger une écoute sur mesure ? Cette écoute est le point de départ de votre prochaine sortie hors de vos frontières, afin de découvrir le monde, votre monde. Peu importe l’endroit, pourvu que vous y soyez bien.



Guillaume Deguilhem – Créateur



30 ans d’expérience ! Dans la conception de voyages pour adolescents et jeunes adultes, nous avons au fil du temps, créé des liens uniques avec de nombreux partenaires aux 4 coins du monde.

Notre expérience s’est bâtie sur plusieurs générations, c’est cette fibre voyageuse qui nous pousse jour après jour à explorer de nouvelles terres, ou encore proposer des voyages alternatifs sur des destinations plus classiques.





Week-end à Toulouse

Profiter des douceurs de Toulouse pendant ces 2 jours.



Ses incontournables bien-sûr: Cité de l'Espace par exemple, mais aussi une découverte originale de la ville à vélo électrique.

Sa gastronomie, avec un menu découverte exceptionnel

Une douce nuit d'hôtel en centre ville, dans un 3* unique!



→ En savoir plus

Séjour Vitaline à Luchon

Expérience Luchon Bien être



Quoi de plus relaxant que de profiter des bienfaits des Eaux Thermales de Luchon, dans ce cadre de montagne.

Non seulement vous profiterez d'une formule découverte à Luchon Forme et Bien-Être, mais vous pourrez aussi profiter d'une petite randonnée guidée, au pied de la plus grande concentration des 3000(mètres) des Pyrénées!



→ En savoir plus

Mourtis Multisports famille

Expérience Mourtis multisports



Une formule spéciale familles, pour découvrir le Mourtis, en long, en large et en travers.



Du VTT, de la randonnée, de la Grimp…

Possibilité de garderie pour les plus petits (sur demande et en sus)

Sollicitez nous pour d’autres formule (locatif, effectif différent, sans matériel)…



→ En savoir plus

