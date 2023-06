« Feel Mauritian, Feel Mauritius » : vivre l’Ile Maurice grâce au nouveau programme Veranda Resorts

Après une vaste rénovation, l’hôtel Veranda Grand Baie , l’un des premiers hôtels de charme de l’Ile Maurice - rouvrira ses portes le 1er juillet en tant qu’espace 4 étoiles. Repensé de manière à mettre l’accent sur la culture et le style de vie « créole chic », l’hôtel incarnera le nouveau positionnement « Feel Mauritian, Feel Mauritius » de Veranda Resorts . Combinant avec raffinement l’ambiance typique des maisons d’hôtes insulaires et leurs jardins tropicaux, l’établissement reflète le meilleur de la culture et du style de vie mauriciens. Idéalement situé au cœur du village balnéaire dynamique de Grand Baie, l’hôtel offre une opportunité unique de se connecter à l’âme et à l’esprit de l’Ile Paradis.