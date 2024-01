Fête des Voyages 2024 : offrez votre stand DITEX à une agence de voyages !

- SALAUN HOLIDAYS Michel Salaun (Président)



Je viens de parler avec Franck Autret, le directeur de notre réseau de distribution : un grand succès, le salon la Fête des Voyages. Nos 4 agents de voyages présents n’ont pas arrêté de vendre et de renseigner les clients pendant les deux jours. Et beaucoup de confirmations à suivre dans notre agence de Marseille cette semaine.



- ASIA Guillaume Linton (PDG)



Pour les 2 journées du WE, c'est notre équipe marseillaise qui a pris le relais, rapidement renforcée par Thierry Combe, directeur de nos agences Asia, pour faire face à la très forte affluence des amateurs de voyages, venus tôt dès l'ouverture du salon, pour nous solliciter sur nos bons plans en famille pour cet été (Bali, Thaïlande et Sri Lanka en tête), mais aussi pour se projeter sur les départs de l'automne (Japon, Vietnam, Cambodge et Laos surtout) et évoquer leurs projets 2024 (Inde, Australie, Arabie, Corée du Sud et bien sûr toujours le Japon dans le Top5 des demandes).



Au global, notre équipe a échangé pendant la Fête des Voyages avec plus d'une centaine de personnes et a identifié près de 40 projets qualifiés vers l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient.... un record pour nous sur un salon B2C depuis la réouverture de l'Asie !