FlixBus passe la barre des 10 millions de voyageurs en France

La France est le second marché du Groupe FlixMobility derrière l’Allemagne.



Et 2019 représente une année record pour FlixBus, qui a transporté 10,5 millions de passagers, soit une hausse de +43% de son activité par rapport à 2018.



Pour cela, l'opérateur a proposé 50 arrêts supplémentaires (+25%) par rapport à 2018 vers des aéroports (Marseille, Toulouse), des parcs de loisirs (Disneyland) ou encore des destinations balnéaires (Royan, Antibes…).



Les grèves du mois de décembre ont également boosté cette activité. " Avec plus d’1 million de passagers transportés, décembre 2019 fut exceptionnel, à un niveau équivalent aux mois d’été , précise le groupe dans un communiqué.



Pour autant, sur l’ensemble de l’année écoulée, c’est la croissance naturelle de FlixBus - et non des facteurs externes - qui a permis de dépasser les 10 millions de voyageurs transportés ".