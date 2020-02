Flixbus veut être le 1er opérateur à posséder des lignes sur 4 continents

André Schwämmlein, co-fondateur de FlixBus : " après les lignes internationales, développer un réseau domestique représente la prochaine étape vers une offre totalement intégrée pour les consommateurs au Royaume-Uni.



C’est un marché mature pour les trajets en cars, mais nous sommes enthousiastes à l’idée d’apporter quelque chose de nouveau : une offre alternative, smart et durable couplée à l’expérience des PME britanniques. "



Ainsi, 16 lignes entre la France et le Portugal vont faire leur apparition dans le catalogue du transporteur. Au total, plus de 80 villes lusitaniennes seront connectées au réseau FlixBus.



Et le maillage sera aussi plus consistant à l'est de l'Europe puisque pour la première fois, la Pologne sera relée aux trois pays baltes, à savoir l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie