Flixbus France affiche un bilan positif pour l'hiver 2022

FlixBus France sort confiant et renforcé de la période de vacances du mois de février 2022 en France, en connaissant une activité très positive au cours des quatre dernières semaines sur les destinations de vacances traditionnelles, mais aussi sur le reste du territoire et vers les pays voisins.



La baisse du nombre de cas Covid entamée le 25 janvier, accompagnée d’un regain de confiance des Français, ont permis à FlixBus de connaître une période de vacances très dynamique en février.



« Nous avons regardé passer le mois de janvier avec une certaine appréhension. Heureusement, la situation s’est inversée à temps , commente Yvan Lefranc-Morin, Directeur Général Flixbus France & Benelux dans un communiqué.



L’effet cumulé de la baisse des cas et de la hausse des doses de rappel a permis à beaucoup de français de partir sereinement en congés. FlixBus a tout mis en œuvre et a redoublé d’efforts, avec l’aide de ses partenaires autocaristes, pour que le protocole sanitaire - pass vaccinal, masque, désinfection... - soit respecté et que chacun se sente en sécurité lors de son voyage ».