Fonds de solidarité : le décret assouplissant les conditions d’éligibilité est entré en vigueur

Il était attendu ! Le décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 assouplissant les conditions d’éligibilité au fonds de solidarité est entré en vigueur annoncent Les Entreprises du voyage.Ce décret modifie le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et le décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret du 30 mars 2020, afin de tenir compte des mesures prises pour faire face à l'épidémie.Pour rappel les modalités d’accès ont été simplifiées, pour y être éligible il faut que l'entreprise ait débuté son activité avant le 30 septembre 2020 et avoir moins de 50 salariés. Il n'y a plus de conditions de chiffre d’affaires ou de bénéfices.peuvent y avoir accès si l’effectif salarié cumulé de la holding et de ses filiales estEnfin l’accès au fonds est possible pour les personnes physiques et pour les personnes morales sauf si leur dirigeant majoritaire est titulaire d’un contrat de travail à temps complet.