Domaines Skiables de France lance le fonds Génération Montagne

Évoluant entre mers et montagnes depuis mon plus jeune âge, c’est au travers de ces environnements naturels que je me suis épanouie.



La nature m’a beaucoup donné et c’est pour cela que je souhaite m’investir pour le développement d’un tourisme durable qui la respecte

La, partenaire engagé de longue date aux côtés des domaines skiables et du mouvement sportif,En outre,, Directrice de l‘Association Mountain Riders, et, snowboardeuse médaillée de bronze et d’argent aux JO de 2018 et 2022,», a expliqué Chloé Trespeuch, également 3e de la Coupe du Monde 2022 en snowboardcross.Pourde Domaines Skiables de France, cliquez ici