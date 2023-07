Formalités Togo : des conditions d'entrée assouplies

Si vos clients ont prévu de visiter le Togo, ils seront heureux d'apprendre que les conditions d'entrée ont de nouveau été assouplies par les autorités togolaises. Désormais les voyageurs n'ont plus à justifier d'un test PCR avant le départ.



En septembre dernier déjà, les autorités avaient assoupli les restrictions sanitaires imposées : les personnes vaccinées n’avaient plus besoin de test PCR et pour les non vaccinées, la validité du test PCR passait de 72h à 5 jours. Les mineurs de moins de 12 ans n’avaient plus besoin de présenter de test Covid.



Il fut un temps où il fallait deux test PCR , une preuve de vaccination complète et une quarantaine était imposée à l’arrivée…