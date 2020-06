Formez-vous sur le deuxième pays le plus grand au monde avec Destination Canada !

Depuis mi-avril Destination Canada vous a fait rêver et voyager au travers de webinaires dans les différentes provinces et territoires du Canada.

Nous vous invitons à découvrir un trésor caché : la Saskatchewan le mercredi 1er juillet à 14h ! Le mercredi 1er juillet à 14h00, jour de la Fête du Canada, en route pour la Saskatchewan afin de comprendre la quintessence des plaines entre Regina et Saskatoon.

Vous découvrirez les cathédrales des Prairies mais aussi les lieux insolites comme Moose Jaw et Little Manitou, et les parcs époustouflants de Cypress Hills, Grassland, Prince Albert et Lac La Ronge.



En maximum 45 minutes Destination Canada vous forme sur l’une des 10 provinces ou 3 territoires du Canada. Dans ce webinaire un circuit global mais aussi des anecdotes, conseils, sélection d’auteurs, artistes locaux ou bien encore événements sportifs à ne pas louper !



Inscrivez-vous gratuitement à la formation de la Saskatchewan en cliquant

Vous avez envie de revoir nos formations ? Une en particulier ? Ne vous inquiétez pas, les replays des précédentes formations sont disponibles :



L’Ontario : Outre les classiques Toronto, Ottawa et Niagara, nous vous emmenons aux Mille-Îles, mais aussi en Muskoka, vers la baie Géorgienne et l’île Manitoulin, et dans les splendides parcs Algonquin et Killarney à la découverte de trésors insoupçonnés!



Le Nouveau-Brunswick : Province bilingue français-anglais où vivent nos cousins les Acadiens, nous vous emmènerons sur leur rivage dont les eaux sont peuplées de homard, mais aussi aux Rochers Hopewell dans la baie de Fundy, dans la vallée de la rivière, à la chaîne des Appalaches ou encore dans la région de Miramichi, sans oublier les villes de Moncton, Saint John et Fredericton.



La Nouvelle-Ecosse : A la découverte d’Halifax et l’île sauvage du Cap-Breton, mais aussi la côte acadienne, la vallée des vins de l’Annapolis, le parc autochtone de Kejimkujik et les villages de pêcheurs idylliques.



L’Île-du-Prince-Édouard : L’île gastronome du Canada depuis sa capitale provinciale, Charlottetown. Produits de la mer et vergers cohabitent avec les champs de pommes de terre, l’histoire d’Anne… la maison aux pignons verts, mais aussi des routes des phares bucoliques entres dunes et falaises de sable rouge.



L’Alberta : A la frontière entre les Prairies et les montagnes Rocheuses. Nous dévalerons la promenade des glaciers après s’être attardés sur la vallée des dinosaures, les plaines infinies où abondent les ranchs et cowboys, mais aussi les villes vibrantes de Calgary et Edmonton.



Colombie-Britannique : Nous reviendrons sur le trio Vancouver-Victoria-Whistler mais explorerons également la vallée aride et fertile du Thompson Okanagan, nous nous aventurerons dans les montagnes Rocheuses et Kootenay, puis sillonnerons la belle île de Vancouver à la rencontre de sa faune exceptionnelle.



Québec : Lâcher prise au contact d’espaces spectaculaires, de la culture créative et de l’accueil généreux de la province de Québec… toujours avec ce charmant accent.



Yukon : Nous nous aventurerons dans un territoire grandiose et magnifique où la nature sauvage est en vedette. Un véritable paradis pour les amateurs de plein-air !

N’ayez aucun doute, vous en aurez plein les yeux en découvrant avec nous les hauts reliefs et la toundra infinie des parcs iconiques Tombstone et Kluane, ainsi que l'époque légendaire de la Ruée vers l'or.



Manitoba : Depuis Winnipeg avec son héritage Métis et francophone, à Churchill dans un monde polaire en passant par le centre du Manitoba, ses parcs peuplés d’une faune sympathique si propices aux aventures de plein air, votre formation sera agrémentée d’anecdotes, de conseils mais également d’une sélection de plats typiques ou bien encore d’événements sportifs à ne pas louper !



Terre-Neuve-et-Labrador : On vous fait découvrir le ‘rocher’, cette terre au caractère rude et envoûtant, teintée de l’histoire des Vikings et des explorateurs… De St John’s à Labrador City en passant par l’île de Fogo, Gros Morne et Twillingate, laissez-vous prendre dans ses filets.

Inscrivez-vous dès maintenant aux trois derniers webinaires : Date

(Horaire fixe : 14h00) Province ou territoire présenté Lien d'inscription Mercredi 1er juillet Saskatchewan Inscrivez-vous ici Mercredi 8 juillet Nunavut Inscrivez-vous ici Mercredi 15 juillet Territoires du Nord-Ouest Inscrivez-vous ici

Nous sommes là pour vous !

Prenez soin de vous, de votre entourage et à tantôt !



Vous pouvez aussi vous abonner à notre infolettre mensuelle en cliquant

