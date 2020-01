Forte Village Resort : Patrick Génie nouveau responsable de la représentation commerciale

Patrick Génie vient d’être nommé responsable de la représentation commerciale du Forte Village Resort pour la France, la Belgique et la Suisse romande.



Il représentera également deux nouveaux établissements qui seront lancés cette année en Italie sous la houlette de l’équipe de direction du resort : Le Palazzo Doglio à Cagliari et le Palazzo Fiuggi près de Rome.



Patrick Génie a travaillé chez Sun International, One & Only, American Airlines, Hilton et Holiday Inn. En 2015, il a fondé sa propre agence de marketing et de représentation commerciale spécialiste des DMC, hôtels et destinations.