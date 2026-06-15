Forum des Pionniers 2026 : retour sur la 24ᵉ édition en Égypte, entre réflexion et opportunités

Comme à chaque édition, le Forum s'est aussi vécu à travers la destination qui l'accueille. Une destination chargée de symboles, en pleine cohérence avec la thématique : l'Égypte offre un terrain de réflexion sans équivalent pour des dirigeants en quête de nouveaux repères.



Le programme s'est ouvert au Caire, avec la visite du tout nouveau Grand Egyptian Museum, qui s'impose comme le plus grand musée archéologique au monde et rassemble pour la première fois depuis 1922 l'intégralité du trésor de Toutânkhamon. L'après-midi a conduit nos Pionniers au pied des pyramides de Gizeh et face au Sphinx, pour un face-à-face saisissant avec 4 500 ans d'histoire. Direction ensuite Louxor, capitale spirituelle de l'Égypte antique, où nos Pionniers ont arpenté le Temple de Ramsès III à Médinet Habou, puis la Vallée des Rois. Une immersion dans ce qu'on surnomme à raison le plus grand musée à ciel ouvert du monde.



La descente du Nil, à bord du Da Vinci et du Nil Azur (les deux bateaux mis à disposition par Travel Évasion), a constitué le fil conducteur de cette semaine, rythmée par plusieurs étapes : le Temple de Kom Ombo, seul sanctuaire d'Égypte dédié à deux divinités à la fois ; le Temple de Philae, démonté pierre par pierre dans les années 70 pour échapper aux eaux du barrage d'Assouan, vraie leçon de résilience appliquée au patrimoine ; et enfin une parenthèse rare à Assouan, là où le fleuve rejoint le désert, et où nos Pionniers ont vécu une expérience inoubliable : marcher dans les dunes et se baigner dans le Nil.



Côté soirées, l'édition aura également laissé sa trace, avec une soirée égyptienne sur le pont du bateau et le point d'orgue de la semaine, la soirée de gala sur la magnifique île Mango, en plein cœur du Nil, dress code blanc imposé pour un cadre absolument féérique.