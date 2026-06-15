Forum des Pionniers 2026 : retour sur la 24ᵉ édition en Égypte, entre réflexion et opportunités

130 décideurs du tourisme se sont réunis en Égypte pour la 24ᵉ édition du Forum des Pionniers, autour de le thématique « Piloter l'incertain » © Jules Despretz
Devenu au fil des éditions l'un des rendez-vous les plus attendus des professionnels du secteur, le Forum a une nouvelle fois tenu ses promesses : réflexion stratégique, échanges business à haute valeur ajoutée et immersion dans une destination forte. 4 jours intenses, dans un cadre qui colle parfaitement à cette édition. Nos Pionniers ont atterri en l'Égypte, terre des bâtisseurs d'éternité, pour aborder la thématique 2026 : « Piloter l'incertain ».
Géopolitique, climat, économie, IA, transmission : les défis qui traversent aujourd'hui le tourisme sont nombreux, et les repères d'hier ne suffisent plus. C'est tout l'enjeu de cette édition : aider les dirigeants à se doter de nouvelles boussoles pour naviguer dans un monde en mouvement constant.
Géopolitique, climat, économie, IA, transmission : les défis qui traversent aujourd'hui le tourisme sont nombreux, et les repères d'hier ne suffisent plus. C'est tout l'enjeu de cette édition : aider les dirigeants à se doter de nouvelles boussoles pour naviguer dans un monde en mouvement constant.
Piloter l'incertain : une thématique au cœur des défis actuels
Pour explorer ce sujet, les Pionniers se sont retrouvés autour de deux grands temps de réflexion collective.
Grande nouveauté de cette édition : ces temps de réflexion ont été repensés sous un format inédit, en petits groupes. Une volonté assumée : sortir des configurations en plénière pour offrir à chacun un vrai espace d'expression et d'échange.
Le premier, « Naviguer l'incertain : géopolitique, climat et crise économique », a abordé quatre angles. La géopolitique sous pression, qui pose la question : comment décider lorsque les cadres internationaux deviennent mouvants ? Le dérèglement climatique, qui place les acteurs face à un choix binaire : subir, ou anticiper. L'économie sous tension, qui rebat les cartes de la rentabilité dans le tourisme. Et enfin, les enjeux de concentration et de transmission, avec un dilemme qui s'impose à toute une génération de dirigeants : grandir, transmettre ou disparaître.
Le second temps fort, « L'IA : copilote ou source d'incertitude ? », a réuni quatre masterclass animées en parallèle par des Pionniers. Chloé Rezlan (Adeona Avocats) a présenté l'IA comme outil de vigie face aux risques géopolitiques et climatiques. Cyril Guiraud (Travel Tech Factory) a interrogé la nouvelle équation de l'acte de vente, où l'IA prépare et où l'humain tranche. Lionel Rabiet (Voyages d'Exception et Entreprises du Voyage Île-de-France) a placé le collaborateur au cœur de sa session, entre sens, engagement et résistance face à l'IA. Enfin, Sophie Dubien (SD Global Consulting) a confronté les promesses de l'IA appliquée au Travel Management à leur traduction concrète sur le terrain.
De ces deux temps de réflexion ressort une même conviction : face à un environnement qui ne cesse de bouger, la vraie force réside dans la capacité collective à se donner de nouvelles boussoles.
Grande nouveauté de cette édition : ces temps de réflexion ont été repensés sous un format inédit, en petits groupes. Une volonté assumée : sortir des configurations en plénière pour offrir à chacun un vrai espace d'expression et d'échange.
Le premier, « Naviguer l'incertain : géopolitique, climat et crise économique », a abordé quatre angles. La géopolitique sous pression, qui pose la question : comment décider lorsque les cadres internationaux deviennent mouvants ? Le dérèglement climatique, qui place les acteurs face à un choix binaire : subir, ou anticiper. L'économie sous tension, qui rebat les cartes de la rentabilité dans le tourisme. Et enfin, les enjeux de concentration et de transmission, avec un dilemme qui s'impose à toute une génération de dirigeants : grandir, transmettre ou disparaître.
Le second temps fort, « L'IA : copilote ou source d'incertitude ? », a réuni quatre masterclass animées en parallèle par des Pionniers. Chloé Rezlan (Adeona Avocats) a présenté l'IA comme outil de vigie face aux risques géopolitiques et climatiques. Cyril Guiraud (Travel Tech Factory) a interrogé la nouvelle équation de l'acte de vente, où l'IA prépare et où l'humain tranche. Lionel Rabiet (Voyages d'Exception et Entreprises du Voyage Île-de-France) a placé le collaborateur au cœur de sa session, entre sens, engagement et résistance face à l'IA. Enfin, Sophie Dubien (SD Global Consulting) a confronté les promesses de l'IA appliquée au Travel Management à leur traduction concrète sur le terrain.
De ces deux temps de réflexion ressort une même conviction : face à un environnement qui ne cesse de bouger, la vraie force réside dans la capacité collective à se donner de nouvelles boussoles.
Workshops Destination et Parrains : deux temps forts dédiés aux opportunités business
Le Forum, c'est aussi (et toujours) un rendez-vous stratégique pour l'activité des participants. Deux temps forts ont rythmé cette dimension business de l'édition.
Le premier, le Workshop Destination, a pris cette année une dimension toute particulière, avec la présence du Ministère du Tourisme de l'Égypte et de ses partenaires. Un format de rendez-vous B2B directs entre les Pionniers (tour-opérateurs, agences, distributeurs) et les acteurs égyptiens venus présenter leur écosystème : institutionnels, hébergeurs, prestataires locaux. Un moment dense, opérationnel, qui a permis à chacun de cerner les opportunités du marché égyptien, dans un contexte où le pays renouvelle son offre touristique, notamment avec l'ouverture en novembre dernier du Grand Egyptian Museum.
Le second, le Workshop Parrains, a réuni les Pionniers et les entreprises partenaires de cette édition dans un format de networking. Un grand merci aux Parrains : Adyen, Agapé RSE, Allianz Partners, Alma, Atlas, HDB Solutions, Impact Consultants, Orange Travel, Pliant, Quartier Libre, Resaneo, SpeedMedia, Travel Tech Factory, Travel Evasion, Vox Group.
Au programme : faire le point sur les enjeux du marché, échanger sur les pratiques de chacun et poser les bases de futures collaborations.
Ces deux temps illustrent une vocation centrale du Forum : être un espace privilégié pour faire émerger les partenariats et accélérer les opportunités business du secteur.
Le premier, le Workshop Destination, a pris cette année une dimension toute particulière, avec la présence du Ministère du Tourisme de l'Égypte et de ses partenaires. Un format de rendez-vous B2B directs entre les Pionniers (tour-opérateurs, agences, distributeurs) et les acteurs égyptiens venus présenter leur écosystème : institutionnels, hébergeurs, prestataires locaux. Un moment dense, opérationnel, qui a permis à chacun de cerner les opportunités du marché égyptien, dans un contexte où le pays renouvelle son offre touristique, notamment avec l'ouverture en novembre dernier du Grand Egyptian Museum.
Le second, le Workshop Parrains, a réuni les Pionniers et les entreprises partenaires de cette édition dans un format de networking. Un grand merci aux Parrains : Adyen, Agapé RSE, Allianz Partners, Alma, Atlas, HDB Solutions, Impact Consultants, Orange Travel, Pliant, Quartier Libre, Resaneo, SpeedMedia, Travel Tech Factory, Travel Evasion, Vox Group.
Au programme : faire le point sur les enjeux du marché, échanger sur les pratiques de chacun et poser les bases de futures collaborations.
Ces deux temps illustrent une vocation centrale du Forum : être un espace privilégié pour faire émerger les partenariats et accélérer les opportunités business du secteur.
Le Caire, Louxor, Assouan : l'Égypte des grands sites
Comme à chaque édition, le Forum s'est aussi vécu à travers la destination qui l'accueille. Une destination chargée de symboles, en pleine cohérence avec la thématique : l'Égypte offre un terrain de réflexion sans équivalent pour des dirigeants en quête de nouveaux repères.
Le programme s'est ouvert au Caire, avec la visite du tout nouveau Grand Egyptian Museum, qui s'impose comme le plus grand musée archéologique au monde et rassemble pour la première fois depuis 1922 l'intégralité du trésor de Toutânkhamon. L'après-midi a conduit nos Pionniers au pied des pyramides de Gizeh et face au Sphinx, pour un face-à-face saisissant avec 4 500 ans d'histoire. Direction ensuite Louxor, capitale spirituelle de l'Égypte antique, où nos Pionniers ont arpenté le Temple de Ramsès III à Médinet Habou, puis la Vallée des Rois. Une immersion dans ce qu'on surnomme à raison le plus grand musée à ciel ouvert du monde.
La descente du Nil, à bord du Da Vinci et du Nil Azur (les deux bateaux mis à disposition par Travel Évasion), a constitué le fil conducteur de cette semaine, rythmée par plusieurs étapes : le Temple de Kom Ombo, seul sanctuaire d'Égypte dédié à deux divinités à la fois ; le Temple de Philae, démonté pierre par pierre dans les années 70 pour échapper aux eaux du barrage d'Assouan, vraie leçon de résilience appliquée au patrimoine ; et enfin une parenthèse rare à Assouan, là où le fleuve rejoint le désert, et où nos Pionniers ont vécu une expérience inoubliable : marcher dans les dunes et se baigner dans le Nil.
Côté soirées, l'édition aura également laissé sa trace, avec une soirée égyptienne sur le pont du bateau et le point d'orgue de la semaine, la soirée de gala sur la magnifique île Mango, en plein cœur du Nil, dress code blanc imposé pour un cadre absolument féérique.
Le programme s'est ouvert au Caire, avec la visite du tout nouveau Grand Egyptian Museum, qui s'impose comme le plus grand musée archéologique au monde et rassemble pour la première fois depuis 1922 l'intégralité du trésor de Toutânkhamon. L'après-midi a conduit nos Pionniers au pied des pyramides de Gizeh et face au Sphinx, pour un face-à-face saisissant avec 4 500 ans d'histoire. Direction ensuite Louxor, capitale spirituelle de l'Égypte antique, où nos Pionniers ont arpenté le Temple de Ramsès III à Médinet Habou, puis la Vallée des Rois. Une immersion dans ce qu'on surnomme à raison le plus grand musée à ciel ouvert du monde.
La descente du Nil, à bord du Da Vinci et du Nil Azur (les deux bateaux mis à disposition par Travel Évasion), a constitué le fil conducteur de cette semaine, rythmée par plusieurs étapes : le Temple de Kom Ombo, seul sanctuaire d'Égypte dédié à deux divinités à la fois ; le Temple de Philae, démonté pierre par pierre dans les années 70 pour échapper aux eaux du barrage d'Assouan, vraie leçon de résilience appliquée au patrimoine ; et enfin une parenthèse rare à Assouan, là où le fleuve rejoint le désert, et où nos Pionniers ont vécu une expérience inoubliable : marcher dans les dunes et se baigner dans le Nil.
Côté soirées, l'édition aura également laissé sa trace, avec une soirée égyptienne sur le pont du bateau et le point d'orgue de la semaine, la soirée de gala sur la magnifique île Mango, en plein cœur du Nil, dress code blanc imposé pour un cadre absolument féérique.
Une édition qui marque un nouveau cap
Cette 24ᵉ édition aura marqué les esprits par la densité des échanges, la richesse des contenus et la puissance du collectif pour imaginer un tourisme plus lucide, plus résilient et plus engagé. Les participants repartent avec une lecture renouvelée des défis qui traversent leur secteur, des nouvelles boussoles à se donner pour avancer, et des liens solides à cultiver.
Le Forum des Pionniers 2026 confirme plus que jamais sa vocation : être un espace de réflexion, d'action et de lien entre celles et ceux qui font avancer le tourisme.
Rendez-vous en 2027 pour la suite.
Le Forum des Pionniers 2026 confirme plus que jamais sa vocation : être un espace de réflexion, d'action et de lien entre celles et ceux qui font avancer le tourisme.
Rendez-vous en 2027 pour la suite.
La collaboration entre l'ESCAET et Travel-Insight pour l'organisation du Forum des Pionniers incarne parfaitement la synergie entre l'expertise académique et professionnelle, contribuant ainsi à dynamiser et à renouveler les pratiques et les stratégies du secteur touristique.
Ce partenariat stratégique promet un événement d'excellence propice à l'émergence d'idées novatrices et à l'établissement de partenariats fructueux, favorisant ainsi l'évolution et la pérennité de l'industrie du tourisme.
Email : contact@forumdespionniers.fr
Ce partenariat stratégique promet un événement d'excellence propice à l'émergence d'idées novatrices et à l'établissement de partenariats fructueux, favorisant ainsi l'évolution et la pérennité de l'industrie du tourisme.
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