Patricia Linot : "Nous allons accélérer sur la formation des agences" sur la vente de la France

TourMaG - Dans un contexte de réduction des budgets publics, notamment pour les CDT, CRT ou encore ADN Tourisme, est-ce que cette situation ne constitue pas finalement une opportunité pour les agences réceptives privées de reprendre la main sur certaines missions de commercialisation des destinations qui étaient parfois pilotées par les institutions elles-mêmes ?



Patricia Linot : Je dirais surtout qu'il y a aujourd'hui une réelle volonté de travailler ensemble.



L'objectif n'est plus d'opposer acteurs publics et privés, mais de construire une complémentarité.



Il pourra toujours exister quelques cas isolés de concurrence ou d'incompréhension, mais la gouvernance d'ADN Tourisme est désormais très ouverte à la collaboration avec les réceptifs privés.



Un important travail de rapprochement a été mené ces dernières années afin que tout le monde avance dans la même direction.



Les contraintes budgétaires que connaissent les organismes institutionnels les amènent naturellement à s'appuyer davantage sur les professionnels privés pour la commercialisation des territoires. On le constate déjà concrètement.



Plusieurs CRT reconnaissent aujourd'hui l'intérêt de la technologie Ty-Win pour connecter leurs contenus promotionnels, valoriser les acteurs privés de leur territoire et proposer une vitrine collective de l'offre touristique. C'est notamment le cas des CRT de Normandie, de Provence-Alpes-Côte d'Azur ou encore de Nouvelle-Aquitaine. D'autres sont actuellement en réflexion sur ce type de partenariat.



L'idée est que les gestionnaires de destination et les acteurs privés travaillent ensemble pour promouvoir et commercialiser les territoires. C'est un chantier important porté par France DMC Alliance, qui a beaucoup œuvré pour rapprocher les différentes parties prenantes.



Cette dynamique va d'ailleurs se concrétiser officiellement à l'occasion de l'Assemblée Générale du 24 juin des Entreprises du Voyage. Dans le cadre du Conseil du Voyage en France, le syndicat signera une convention de partenariat avec ADN Tourisme afin de renforcer cette coopération.



L'objectif est de développer des actions communes, notamment des webinaires à destination des distributeurs, pour que les acteurs publics et privés puissent ensemble promouvoir et commercialiser les destinations françaises.