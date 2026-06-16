Patricia Linot : "Nous allons accélérer sur la formation des agences" sur la vente de la France

Patricia Linot (France DMC Alliance) : "nous allons accélérer sur la formation des agences" - Photo FDA
TourMaG - Comment se passe la saison pour les DMC de France DMC Alliance, dans le contexte géopolitique et économique que l'on connait actuellement ?
Patricia Linot : Les Américains qui ont déjà réservé viendront. Ce sont des ventes réalisées en début d'année ou à la fin de l'année dernière, et ce sont ces clients que nous accueillons actuellement. Les clientèles internationales restent de toute façon dans une logique d'anticipation.
Parmi les clientèles européennes, les Belges, les Britanniques et les Suisses continuent de voyager vers la France de manière régulière. En revanche, les marchés italien et espagnol apparaissent un peu plus en retrait, avec notamment un léger tassement du côté espagnol.
A lire aussi : Comment vendre la destination France ?
Nous avons le sentiment que, dans plusieurs pays d'Europe du Sud, les voyageurs privilégient davantage le tourisme de proximité. Le contexte économique et le coût des déplacements, notamment liés au carburant, peuvent également influencer ces choix.
À l'inverse, les clientèles d'Europe du Nord conservent une forte appétence pour la destination France. Les Néerlandais, les Belges et les pays nordiques restent très présents et continuent de privilégier la France pour leurs séjours.
Cela étant, nous constatons cette année un ralentissement plus général du rythme des réservations, avec des décisions de voyage qui se prennent plus tardivement qu'auparavant.
Nous pouvons toujours enregistrer quelques réservations individuelles de dernière minute, mais elles resteront marginales. Côté français, le critère budgétaire pèse davantage dans les choix pour cet été.
En revanche, l'arrière-saison est souvent très dynamique, tout comme les vacances de la Toussaint : les départs restent soutenus jusqu'à l'approche de l'hiver.
Patricia Linot : Les Américains qui ont déjà réservé viendront. Ce sont des ventes réalisées en début d'année ou à la fin de l'année dernière, et ce sont ces clients que nous accueillons actuellement. Les clientèles internationales restent de toute façon dans une logique d'anticipation.
Parmi les clientèles européennes, les Belges, les Britanniques et les Suisses continuent de voyager vers la France de manière régulière. En revanche, les marchés italien et espagnol apparaissent un peu plus en retrait, avec notamment un léger tassement du côté espagnol.
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Nous avons le sentiment que, dans plusieurs pays d'Europe du Sud, les voyageurs privilégient davantage le tourisme de proximité. Le contexte économique et le coût des déplacements, notamment liés au carburant, peuvent également influencer ces choix.
À l'inverse, les clientèles d'Europe du Nord conservent une forte appétence pour la destination France. Les Néerlandais, les Belges et les pays nordiques restent très présents et continuent de privilégier la France pour leurs séjours.
Cela étant, nous constatons cette année un ralentissement plus général du rythme des réservations, avec des décisions de voyage qui se prennent plus tardivement qu'auparavant.
Nous pouvons toujours enregistrer quelques réservations individuelles de dernière minute, mais elles resteront marginales. Côté français, le critère budgétaire pèse davantage dans les choix pour cet été.
En revanche, l'arrière-saison est souvent très dynamique, tout comme les vacances de la Toussaint : les départs restent soutenus jusqu'à l'approche de l'hiver.
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TourMaG - Où en est France DMC Alliance en terme d'adhérents ?
Patricia Linot : France DMC Alliance se porte bien. Notre nombre d'adhérents reste stable, avec chaque année quelques départs compensés par de nouvelles adhésions. Aujourd'hui, l'association compte 47 membres.
Nous avons conservé un mode de fonctionnement qui fait ses preuves : une visioconférence mensuelle et une newsletter interne diffusée entre chaque réunion. Celle-ci permet de partager les actualités du secteur, de présenter de nouveaux partenaires et de maintenir un lien régulier avec l'ensemble des adhérents.
Notre réseau est majoritairement implanté en métropole, mais nous comptons également des membres en Corse, dans les Caraïbes et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cette répartition assure une couverture de l'ensemble des territoires français, avec des expertises complémentaires comme l'œnotourisme, parfois à l'échelle de plusieurs régions.
L'association s'appuie toujours sur un bureau, un conseil d'administration et plusieurs groupes de travail dédiés à des sujets spécifiques.
Nous travaillons notamment sur l'œnotourisme, le MICE, mais aussi sur la formation, un enjeu important pour permettre aux réceptifs de rester à jour face aux évolutions du métier, qu'il s'agisse de la facturation électronique, de l'intelligence artificielle ou d'autres transformations du secteur.
Patricia Linot : France DMC Alliance se porte bien. Notre nombre d'adhérents reste stable, avec chaque année quelques départs compensés par de nouvelles adhésions. Aujourd'hui, l'association compte 47 membres.
Nous avons conservé un mode de fonctionnement qui fait ses preuves : une visioconférence mensuelle et une newsletter interne diffusée entre chaque réunion. Celle-ci permet de partager les actualités du secteur, de présenter de nouveaux partenaires et de maintenir un lien régulier avec l'ensemble des adhérents.
Notre réseau est majoritairement implanté en métropole, mais nous comptons également des membres en Corse, dans les Caraïbes et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cette répartition assure une couverture de l'ensemble des territoires français, avec des expertises complémentaires comme l'œnotourisme, parfois à l'échelle de plusieurs régions.
L'association s'appuie toujours sur un bureau, un conseil d'administration et plusieurs groupes de travail dédiés à des sujets spécifiques.
Nous travaillons notamment sur l'œnotourisme, le MICE, mais aussi sur la formation, un enjeu important pour permettre aux réceptifs de rester à jour face aux évolutions du métier, qu'il s'agisse de la facturation électronique, de l'intelligence artificielle ou d'autres transformations du secteur.
Accélérer la formation des agences de voyages
TourMaG - Le travail engagé après la crise sanitaire pour promouvoir la destination France auprès des agences de voyages commence-t-il à porter ses fruits, dans un contexte où certains voyages à l'étranger sont mis entre parenthèses ?
Patricia Linot : Les marchés internationaux sont depuis longtemps habitués à l'intermédiation, c'est leur mode de fonctionnement naturel.
En revanche, le marché français l'était beaucoup moins. Les agences de voyages commercialisaient surtout des séjours packagés en France, mais peu d'offres intégrant des expériences différenciantes ou du sur-mesure.
Aujourd'hui, tout le travail de fond mené ces dernières années commence à produire ses effets, notamment depuis 2025 et 2026.
France DMC Alliance a également réussi à être identifiée comme un partenaire des Entreprises du Voyage et des grands réseaux de distribution. Les agences ont désormais compris qu'elles doivent impérativement disposer d'une offre France à commercialiser.
La prochaine étape sera donc la formation. À partir de l'automne, nous allons travailler avec les Entreprises du Voyage, ADN Tourisme et les Comités régionaux du tourisme pour mettre en place des webinaires réguliers. Les agents de voyages sont habitués à être formés sur les destinations étrangères, mais beaucoup moins sur la France.
Ces webinaires auront pour vocation de présenter à la fois les territoires, les thématiques et des exemples concrets d'offres pouvant être commercialisées par les agences.
En parallèle, Ty-Win poursuit également son travail de formation auprès des agents de voyages qui utilisent la plateforme, afin de leur apprendre à maîtriser l'outil et à identifier les offres les plus adaptées à leurs clients.
C'est un véritable progrès : aujourd'hui, les agents de voyages français ont pleinement pris conscience de l'importance de vendre la destination France. Notre objectif est qu'à l'horizon 2027, l'ensemble de la distribution soit parfaitement opérationnel sur ce segment.
Patricia Linot : Les marchés internationaux sont depuis longtemps habitués à l'intermédiation, c'est leur mode de fonctionnement naturel.
En revanche, le marché français l'était beaucoup moins. Les agences de voyages commercialisaient surtout des séjours packagés en France, mais peu d'offres intégrant des expériences différenciantes ou du sur-mesure.
Aujourd'hui, tout le travail de fond mené ces dernières années commence à produire ses effets, notamment depuis 2025 et 2026.
France DMC Alliance a également réussi à être identifiée comme un partenaire des Entreprises du Voyage et des grands réseaux de distribution. Les agences ont désormais compris qu'elles doivent impérativement disposer d'une offre France à commercialiser.
La prochaine étape sera donc la formation. À partir de l'automne, nous allons travailler avec les Entreprises du Voyage, ADN Tourisme et les Comités régionaux du tourisme pour mettre en place des webinaires réguliers. Les agents de voyages sont habitués à être formés sur les destinations étrangères, mais beaucoup moins sur la France.
Ces webinaires auront pour vocation de présenter à la fois les territoires, les thématiques et des exemples concrets d'offres pouvant être commercialisées par les agences.
En parallèle, Ty-Win poursuit également son travail de formation auprès des agents de voyages qui utilisent la plateforme, afin de leur apprendre à maîtriser l'outil et à identifier les offres les plus adaptées à leurs clients.
C'est un véritable progrès : aujourd'hui, les agents de voyages français ont pleinement pris conscience de l'importance de vendre la destination France. Notre objectif est qu'à l'horizon 2027, l'ensemble de la distribution soit parfaitement opérationnel sur ce segment.
EDV va signer une convention avec ADN Tourisme
TourMaG - Dans un contexte de réduction des budgets publics, notamment pour les CDT, CRT ou encore ADN Tourisme, est-ce que cette situation ne constitue pas finalement une opportunité pour les agences réceptives privées de reprendre la main sur certaines missions de commercialisation des destinations qui étaient parfois pilotées par les institutions elles-mêmes ?
Patricia Linot : Je dirais surtout qu'il y a aujourd'hui une réelle volonté de travailler ensemble.
L'objectif n'est plus d'opposer acteurs publics et privés, mais de construire une complémentarité.
Il pourra toujours exister quelques cas isolés de concurrence ou d'incompréhension, mais la gouvernance d'ADN Tourisme est désormais très ouverte à la collaboration avec les réceptifs privés.
Un important travail de rapprochement a été mené ces dernières années afin que tout le monde avance dans la même direction.
Les contraintes budgétaires que connaissent les organismes institutionnels les amènent naturellement à s'appuyer davantage sur les professionnels privés pour la commercialisation des territoires. On le constate déjà concrètement.
Plusieurs CRT reconnaissent aujourd'hui l'intérêt de la technologie Ty-Win pour connecter leurs contenus promotionnels, valoriser les acteurs privés de leur territoire et proposer une vitrine collective de l'offre touristique. C'est notamment le cas des CRT de Normandie, de Provence-Alpes-Côte d'Azur ou encore de Nouvelle-Aquitaine. D'autres sont actuellement en réflexion sur ce type de partenariat.
L'idée est que les gestionnaires de destination et les acteurs privés travaillent ensemble pour promouvoir et commercialiser les territoires. C'est un chantier important porté par France DMC Alliance, qui a beaucoup œuvré pour rapprocher les différentes parties prenantes.
Cette dynamique va d'ailleurs se concrétiser officiellement à l'occasion de l'Assemblée Générale du 24 juin des Entreprises du Voyage. Dans le cadre du Conseil du Voyage en France, le syndicat signera une convention de partenariat avec ADN Tourisme afin de renforcer cette coopération.
L'objectif est de développer des actions communes, notamment des webinaires à destination des distributeurs, pour que les acteurs publics et privés puissent ensemble promouvoir et commercialiser les destinations françaises.
Patricia Linot : Je dirais surtout qu'il y a aujourd'hui une réelle volonté de travailler ensemble.
L'objectif n'est plus d'opposer acteurs publics et privés, mais de construire une complémentarité.
Il pourra toujours exister quelques cas isolés de concurrence ou d'incompréhension, mais la gouvernance d'ADN Tourisme est désormais très ouverte à la collaboration avec les réceptifs privés.
Un important travail de rapprochement a été mené ces dernières années afin que tout le monde avance dans la même direction.
Les contraintes budgétaires que connaissent les organismes institutionnels les amènent naturellement à s'appuyer davantage sur les professionnels privés pour la commercialisation des territoires. On le constate déjà concrètement.
Plusieurs CRT reconnaissent aujourd'hui l'intérêt de la technologie Ty-Win pour connecter leurs contenus promotionnels, valoriser les acteurs privés de leur territoire et proposer une vitrine collective de l'offre touristique. C'est notamment le cas des CRT de Normandie, de Provence-Alpes-Côte d'Azur ou encore de Nouvelle-Aquitaine. D'autres sont actuellement en réflexion sur ce type de partenariat.
L'idée est que les gestionnaires de destination et les acteurs privés travaillent ensemble pour promouvoir et commercialiser les territoires. C'est un chantier important porté par France DMC Alliance, qui a beaucoup œuvré pour rapprocher les différentes parties prenantes.
Cette dynamique va d'ailleurs se concrétiser officiellement à l'occasion de l'Assemblée Générale du 24 juin des Entreprises du Voyage. Dans le cadre du Conseil du Voyage en France, le syndicat signera une convention de partenariat avec ADN Tourisme afin de renforcer cette coopération.
L'objectif est de développer des actions communes, notamment des webinaires à destination des distributeurs, pour que les acteurs publics et privés puissent ensemble promouvoir et commercialiser les destinations françaises.
TourMaG - Quelles sont vos relations avec Atout France qui réduit aussi les budgets ?
Patricia Linot : Atout France est principalement focalisé sur le développement des marchés internationaux. C'est notamment pour cette raison qu'une quinzaine à une vingtaine de réceptifs de France DMC Alliance participent chaque année à Rendez-vous en France, aux côtés de leurs régions. Nous participons aussi à Destination Vignobles.
Les membres du bureau y sont également présents pour représenter l'association. Pour nous, ce sont des rendez-vous incontournables.
Parallèlement, un important travail a été mené en 2023 et 2024 pour renforcer la visibilité de l'offre française auprès des tour-opérateurs internationaux. Ces derniers sont désormais connectés à la plateforme Ty-Win, qui constitue un véritable outil de mise en relation.
Au-delà des salons professionnels, elle leur permet d'accéder toute l'année aux offres proposées par les réceptifs, de les consulter dans leur langue, de les adapter à leur propre commercialisation et de construire leur catalogue digital.
Sur les marchés internationaux, l'intermédiation était déjà une pratique bien installée. Il a donc surtout fallu accompagner les utilisateurs et former les bureaux d'Atout France ainsi que les opérateurs étrangers à l'utilisation de l'outil.
Sur le marché français, le travail a été plus long car cette culture de l'intermédiation était moins développée. Mais nous constatons aujourd'hui les résultats de ce travail, avec une véritable montée en puissance en 2026.
La plateforme Ty-win référence désormais près de 1 500 offres et continue de s'enrichir régulièrement.
Patricia Linot : Atout France est principalement focalisé sur le développement des marchés internationaux. C'est notamment pour cette raison qu'une quinzaine à une vingtaine de réceptifs de France DMC Alliance participent chaque année à Rendez-vous en France, aux côtés de leurs régions. Nous participons aussi à Destination Vignobles.
Les membres du bureau y sont également présents pour représenter l'association. Pour nous, ce sont des rendez-vous incontournables.
Parallèlement, un important travail a été mené en 2023 et 2024 pour renforcer la visibilité de l'offre française auprès des tour-opérateurs internationaux. Ces derniers sont désormais connectés à la plateforme Ty-Win, qui constitue un véritable outil de mise en relation.
Au-delà des salons professionnels, elle leur permet d'accéder toute l'année aux offres proposées par les réceptifs, de les consulter dans leur langue, de les adapter à leur propre commercialisation et de construire leur catalogue digital.
Sur les marchés internationaux, l'intermédiation était déjà une pratique bien installée. Il a donc surtout fallu accompagner les utilisateurs et former les bureaux d'Atout France ainsi que les opérateurs étrangers à l'utilisation de l'outil.
Sur le marché français, le travail a été plus long car cette culture de l'intermédiation était moins développée. Mais nous constatons aujourd'hui les résultats de ce travail, avec une véritable montée en puissance en 2026.
La plateforme Ty-win référence désormais près de 1 500 offres et continue de s'enrichir régulièrement.
France DMC Alliance partenaire de Rail Charter Services
TourMaG - Vous avez noué récemment un partenariat avec Rail Charter Services. Cette collaboration vise-t-elle à renforcer les liens entre les réceptifs de France DMC Alliance et les nouvelles offres de voyage en train ?
Patricia Linot : Exactement. L'objectif est de développer de nouvelles expériences touristiques en s'appuyant sur le train comme un véritable élément du voyage, et pas seulement comme un moyen de transport.
Le premier projet pilote a été mené avec Beautiful Normandie, membre de France DMC Alliance. L'idée consiste à proposer un parcours au départ de Paris vers Giverny, avec à bord du train un atelier de peinture permettant aux voyageurs de mieux comprendre l'approche des impressionnistes et leur rapport aux paysages.
Le train devient ainsi un espace d'expérience complémentaire aux visites, aux dégustations ou aux activités organisées sur place. Il peut aussi accueillir des réunions d'entreprise ou d'autres formats événementiels.
Avec Rail Charter Services, nous développons ce que nous avons baptisé des "croisières ferroviaires" : des voyages de plusieurs jours articulés autour du train, avec des découvertes tout au long du parcours.
Bien sûr, des transferts restent nécessaires pour rejoindre un musée, un hôtel, un restaurant ou un site d'activité, mais le train devient un véritable lieu de découverte.
Patricia Linot : Exactement. L'objectif est de développer de nouvelles expériences touristiques en s'appuyant sur le train comme un véritable élément du voyage, et pas seulement comme un moyen de transport.
Le premier projet pilote a été mené avec Beautiful Normandie, membre de France DMC Alliance. L'idée consiste à proposer un parcours au départ de Paris vers Giverny, avec à bord du train un atelier de peinture permettant aux voyageurs de mieux comprendre l'approche des impressionnistes et leur rapport aux paysages.
Le train devient ainsi un espace d'expérience complémentaire aux visites, aux dégustations ou aux activités organisées sur place. Il peut aussi accueillir des réunions d'entreprise ou d'autres formats événementiels.
Avec Rail Charter Services, nous développons ce que nous avons baptisé des "croisières ferroviaires" : des voyages de plusieurs jours articulés autour du train, avec des découvertes tout au long du parcours.
Bien sûr, des transferts restent nécessaires pour rejoindre un musée, un hôtel, un restaurant ou un site d'activité, mais le train devient un véritable lieu de découverte.
Plusieurs temps forts d'ici la fin de l'année
TourMaG - Sur la formation des jeunes, y'a-t-il des difficultés particulières ?
Patricia Linot : Oui, c'est un sujet auquel nous sommes particulièrement attachés. Nous tenons à poursuivre notre partenariat avec l'EPT afin de contribuer à la transmission des savoir-faire auprès des étudiants et de renforcer les liens entre les professionnels et les futurs acteurs du secteur.
Nous sommes également très fiers de siéger au Conseil national de l'orientation. Cette implication reflète l'importance que nous accordons à la transmission et à la valorisation des métiers du tourisme.
Nous travaillons ainsi avec les établissements de formation pour sensibiliser les étudiants à la destination France, à sa géographie, à la richesse de ses territoires et aux nombreuses expériences touristiques qui peuvent y être développées et commercialisées.
Patricia Linot : Oui, c'est un sujet auquel nous sommes particulièrement attachés. Nous tenons à poursuivre notre partenariat avec l'EPT afin de contribuer à la transmission des savoir-faire auprès des étudiants et de renforcer les liens entre les professionnels et les futurs acteurs du secteur.
Nous sommes également très fiers de siéger au Conseil national de l'orientation. Cette implication reflète l'importance que nous accordons à la transmission et à la valorisation des métiers du tourisme.
Nous travaillons ainsi avec les établissements de formation pour sensibiliser les étudiants à la destination France, à sa géographie, à la richesse de ses territoires et aux nombreuses expériences touristiques qui peuvent y être développées et commercialisées.
TourMaG - Quels seront les temps forts de France DMC Alliance au cours des prochains mois ?
Patricia Linot : Plusieurs rendez-vous importants rythmeront la fin de l'année. Nous organiserons d'abord notre assemblée générale le 29 juin.
Nous serons également présents à l'IFTM, où nous disposons d'un stand chaque année depuis la sortie de la crise sanitaire. Plusieurs réceptifs adhérents y exposeront à nos côtés.
Enfin, notre dernier grand rendez-vous de l'année sera la convention annuelle de France DMC Alliance, qui se déroulera du 26 au 28 novembre dans la région de Bordeaux.
Comme chaque année, cet événement combinera découverte du territoire et temps de travail. Le programme comprendra des visites et expériences sur le terrain, mais aussi une importante journée consacrée aux ateliers, aux rencontres professionnelles et aux interventions d'experts.
Patricia Linot : Plusieurs rendez-vous importants rythmeront la fin de l'année. Nous organiserons d'abord notre assemblée générale le 29 juin.
Nous serons également présents à l'IFTM, où nous disposons d'un stand chaque année depuis la sortie de la crise sanitaire. Plusieurs réceptifs adhérents y exposeront à nos côtés.
Enfin, notre dernier grand rendez-vous de l'année sera la convention annuelle de France DMC Alliance, qui se déroulera du 26 au 28 novembre dans la région de Bordeaux.
Comme chaque année, cet événement combinera découverte du territoire et temps de travail. Le programme comprendra des visites et expériences sur le terrain, mais aussi une importante journée consacrée aux ateliers, aux rencontres professionnelles et aux interventions d'experts.
Publié par Céline Eymery Rédactrice en Chef - TourMaG.com
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