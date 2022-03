Forum du SETO à Cannes : demandez le programme !

Le 12ème FORUM du SETO qui avait été dans un premier temps annulé les 17 et 18 janvier 2022 en raison de la crise sanitaire se déroulera finalementA cette occasion, le syndicat tiendra son assemblée générale.respectivement secrétaire générale des Entreprises du Voyage et secrétaire général du SETO feront ainsi unsera aussi au cœur des débats. Pendant 2h30,, pilote de ligne français et consultant,PDG de Voyageurs du Monde, et, Président du Directoire des Aéroports de la Côte d’Azur aborderont les thèmes de la décarbonation de l'aviation et du tourisme ainsi que la transition écologique des aéroports.Hervé Tilmont reviendra également sur le fonds de dotation du SETO.Autre sujet au programme :, qui a notamment occupé le poste de manager de transition à l'APST reviendra sur la garantie financière des opérateurs de voyages.De son côtéSVP France d’Air France-KLM,directeur commercial d'Amadeus et, Président fondateur d'Orchestra se focaliseront sur l'évolution de la distribution aérienne., éditorialiste économique traitera de son côté de la situation économique et du plan de relance.Enfin, le SETO présentera son traditionnel baromètre.