France : Pourquoi les autocaristes ont manifesté devant le siège d'Axa ?

TourMaG.com - La difficulté économique se prolonge donc pour vos adhérents...



Ingrid Mareschal : Cela devient de plus en plus dur. Au départ les aides permettaient d'avoir de l'espoir, puis nous nous attendions à une reprise rapide.



Sauf que la reprise n'est jamais venue. Nous en sommes à 2 confinements, alors que nous ne pensions jamais y retomber. Puis nous sommes en décembre et nous ne savons pas si l'activité partielle à taux majorité se poursuivrait au-delà de la fin de l'année.



Nos adhérents, nous font remonter une forte inquiétude sur le sujet du chômage partiel, mais encore une plus importante avec l'échéance du mois de mars 2020.



Ainsi, ce sera la fin des échéances bancaires du plan tourisme. Grâce à ce dernier, les autocaristes ont pu bénéficier de report des échéances bancaires pendant 12 mois, sauf que cette exception se termine en mars.



Nous voyons bien que d'ici là, l'activité ne va pas reprendre complètement. Nous tablons sur une reprise pour la fin de l'année 2021 voire début 2020.



Le mur du mois de mars 2021 fait l'objet de grosses appréhensions, avec pour les TPE-PME le risque de la faillite.



TourMaG.com - Avez-vous déjà enregistré des faillites ?



Ingrid Mareschal : Il y en a eu quelques unes, même si l'écosystème se maintient tant bien que mal grâce aux aides de l'Etat.



Les faillites vont arriver dès janvier, puis encore plus en mars 2021, avec l'arrêt des aides. Nous nous battons auprès de Bercy et donc Bruno Le Maire pour que les aides soient prolongées.



Heureusement nous avons obtenu le déplafonnement du fonds de solidarité pour décembre, mais nous aimerions que cela se poursuive en janvier. Nous avons des chefs d'entreprises qui se retrouvent en grande détresse, voire même très forte.



La saison d'hiver est compromise. J'ai entendu que le président de la République voulait renforcer les classes de neige pour les enfants après Noël, c'est une mesurette.



Les autocaristes ont besoin d'une reprise de l'activité, vivre grâce aux aides ce n'est pas une solution. De plus, si ce n'est le chômage partiel, toutes les aides ne sont que de l'endettement supplémentaire.



Nous nous retrouvons avec des responsables qui craignent d'annoncer la faillite de l'entreprise familiale.