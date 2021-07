France : Transavia dévoile son programme pour l'hiver 2021/2022

Ainsi, 4 routes (Alger, Oran, Oujda et Séville) vont reprendre depuis l'aéroport de Montpellier-Méditerranée, 6 (Alger, Oran, Béjaïa, Constantine, Beyrouth et Séville) depuis l'aéroport de Lyon-Saint Exupéry et 2 (Alger et Oran) reprises depuis l'aéroport de Nantes ainsi que 2 prolongations (Ajaccio et Bastia).



Ce programme se déroulera du 21 octobre 2021 et le 26 mars 2022.



Transavia propose un report de billets sans frais de modification (hors différence tarifaire).



Les voyageurs auront la possibilité de modifier leur billet jusqu’à 2h avant le vol.



De plus l'assurance voyage qui est une couverture Covid-19 est incluse dans toutes les offres d’assurance proposées au moment de la réservation des billets sur Transavia, afin de permettre aux passagers de voyager l’esprit tranquille.