France ou international ? Atout France analyse les attentes des Français pour mieux les séduire

Alors que les mobilités internationales reprennent, la France apparaît comme une destination recherchée cet été : selon le dernier Baromètre des intentions de voyages (Atout France / Office de tourisme et des congrès de Paris), 70% des Français souhaitant partir en vacances envisagent un séjour en France, 23% en Europe et très peu vers une destination lointaine.



Les destinations littorales et de montagne sont plébiscitées, les destinations rurales sont toujours recherchées même si elles le sont un peu moins qu’en 2020 et l’urbain rebondit légèrement, en particulier auprès des populations vaccinées.



En termes de marchés internationaux, le rebond est fort pour les clientèles américaines et italiennes notamment.



La France reste bien positionnée auprès des touristes du Bénélux, de l’Allemagne et de la Suisse mais la concurrence d’autres destinations, d’Europe du Sud notamment, sera plus forte qu’en 2020.



Le marché britannique apparaît en revanche fragile à court terme.