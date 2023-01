Francine Pistiaux (TourCom) : "multiple, polyvalente donc... hyper résistante !"

Et elle adore son job ! Il faut lui reconnaître sa réelle capacité de travail, sa vivacité, son enthousiasme. Son élan de créativité pour injecter de la vitamine C à un réseau de 1200 agence de voyages quand même.



Surtout en phase « sortie de pandémie » tandis que tout le monde avait le moral en berne. En véritable meneuse de troupes, à 1OOkm/heure, Francine sait aussi prendre le temps précieux d’écouter, pour mieux encourager et rebooster si besoin. « C’est important que les agences du réseau se sentent épaulées, soutenues. Et moi, j’aime bien aller leur rendre visite, voir sur le terrain de quoi elles ont besoin et parler avec elles. Je me sens utile et c’est nécessaire pour moi, pour avancer » avoue-t-elle.



Elle entretient cette endurance grâce à la marche, musique à fonds dans les oreilles. Elle aime la fête (définitivement !) et recevoir à la maison.



Côté évasion, pour cette bretonne de souche, c’est pourtant la Corse qui la tient par le cœur. Son second coup de foudre. Elle évoque de beaux projets à venir avec bonheur, qui la font soudain rayonner encore un peu plus. Me raconte, joyeuse et pêle-mêle, ses amies, ses rencontres, des anecdotes et toute sa vie là-bas.

Son passé ne lui a guère offert le loisir de rêver ou l’opportunité de poursuivre des études supérieures.



Elle aurait peut-être aimé être hôtesse de l’air pour pouvoir voyager ? Qu’à cela ne tienne ! La vie à qui elle pardonne tout, lui a finalement tracé un chemin -certes plus sinueux- cependant il faut admettre que la réalité a dépassé la fiction.



Le voyage est devenu le cœur de ses préoccupations professionnelles quotidiennes et cette autodidacte est désormais directrice générale. Une carrière en forme de couteau suisse : multiple, polyvalente donc hyper résistante.



« A présent, j’aimerais bien pouvoir passer un peu plus de temps en Corse » me dit-elle pensive. On y revient…Ce début d’année est propice aux vœux. C’est pile le bon timing !