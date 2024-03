Fréquentation internationale : quelles perspectives pour Paris en mars et avril ?

Le baromètre de février 2024 du tourisme parisien a été publié par "Je t'aime Paris" en partenariat avec MasterCard.Le mois de janvier a vue son taux d'occupation dans les hôtels du Grand Paris baisser de 2,2 points par rapport à 2023 La fréquentation touristique internationale au début de l'année est cependant similaire à celle de l'an passé, mais elle varie selon les marchés.Au niveau, on peut noter :• En mars, avec le, l'activité sera soutenue par les touristes européens, en particulier ceux(+28,2 % par rapport à 2023), d'(+27,3 %) et d'(+21,3 %). La dynamique devrait ralentir en avril, avec des arrivées aériennes internationales prévues en recul de - 9,1 % vs 2023.• Deux marchés clés montrent des perspectives en recul : les arrivées prévues des touristes américains diminuent deet depar rapport à 2023, tandis que celles deset de• La reprise se poursuit pour l, avec unedes arrivées pour le Japon en mars-avril,et une hausse de. En revanche, les perspectives pour l'Amérique latine et le Moyen-Orient sont actuellement