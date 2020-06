Frontières, santé, sécurité : la Commission européenne lance sa plateforme pratique pour les voyages

La plateforme «Re-open EU» fait partie du paquet «Tourisme et transports» adopté le 13 mai 2020.La nouvelle plateforme proposera une carte interactive. Elle sera facilement accessible par une application ou par le site web et sera disponible dans les 24 langues officielles de l'Union.A noter également que la plateforme culturelle numérique de l'Europe, Europeana, lance Discovering Europe, une collection d'œuvres d'art et de photographies représentant certains des sites les plus emblématiques d'Europe. En outre, un pôle consacré au tourisme sera créé sur Europeana Pro afin d'aider les professionnels du patrimoine culturel à découvrir des initiatives en faveur du tourisme dans l'ensemble de l'Union.