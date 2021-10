Inde : le pays rouvrira ses frontières aux touristes internationaux le 15 octobre 2021

Le MHA explique qu'en raison de la pandémie de COVID-19, "tous les visas accordés aux étrangers ont été suspendus l'année dernière et que diverses autres restrictions ont également été imposées aux voyages internationaux par le gouvernement central pour arrêter la propagation de la pandémie de COVID-19. Après avoir examiné l'évolution de la situation du COVID-19, les étrangers ont ensuite été autorisés à se prévaloir de tout type de visa indiens autre que le visa de tourismes pour entrer et séjourner en Inde..." .



Conscient des difficultés du secteur, le Ministère de l'Intérieur précise qu'il "a reçu des représentations de plusieurs gouvernements d'État, ainsi que de diverses parties prenantes du secteur du tourisme, pour relancer les visas touristiques, afin de permettre aux touristes étrangers de venir en Inde. Par conséquent, le MHA a consulté toutes les principales parties prenantes telles que le ministère de la Santé et du Bien-être familial, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Aviation civile, le ministère du Tourisme et divers gouvernements des États où les touristes étrangers sont attendus" .



Avant d'annoncer ce que bon nombres de touristes français et internationaux attendaient depuis des mois...



"Après avoir examiné diverses contributions, le MHA a décidé de commencer à octroyer de nouveaux visas touristiques aux étrangers venant en Inde par le biais de vols affrétés à compter du 15 octobre 2021. Les touristes étrangers entrant en Inde par des vols autres que des avions affrétés ne pourront le faire qu'à compter du 15 novembre 2021. Tous les protocoles et normes dus concernant le COVID-19, tels que notifiés de temps à autre par le ministère de la Santé et du Bien-être familial, doivent être respectés par les touristes étrangers, les transporteurs qui les amènent en Inde et toutes les autres parties prenantes aux stations d'atterrissage" .