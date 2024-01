Reposant essentiellement sur des piliers culturels, artistiques, patrimoniaux et des valeurs, le tourisme national n’a pas trop de souci à se faire en termes d’attractivité. Il pourra encore longtemps fonctionner sur ces images d’Épinal que sont le Tour Eiffel, la Bastille ou la gastronomie et la mode, et attirer la curiosité de millions de touristes.



Pourtant dans le nouveau tintamarre médiatique que nous subissons sur nos écrans, l’imagerie liée à une destination est secouée en permanence par toutes sortes d’images issues de son actualité et de la période d’incertitude que nous traversons, qui risque hélas de durer.



Non contentes de modifier en partie les imaginaires des destinations, ces nouvelles représentations concernent des pans entiers de l’espace et activité touristiques dérégulée par les nouvelles donnes climatiques et géopolitiques.



Ainsi, la montagne n’est plus la montagne blanche, chaleureuse, riante. Elle est aussi une montagne où la boue remplace la neige et le VTT remplace les skis. La plage et le littoral ont rétréci, sont submergés, et les mers polluées par toutes sortes de pollution dont le plastique, se transforment en cimetières pour de nombreuses espèces animales, minérales et végétales ainsi que pour de malheureux migrants.



La grande ville trop polluée, trop encombrée, trop bruyante perd aussi de son attractivité. Quant aux étés, périodes favorites des vacanciers, ils peuvent dégénérer en fournaises, incendies ou inondations géantes…



Sans parler du transport aérien de plus en plus stigmatisé, alors qu’il représentait le moyen de transport le plus élitiste il y a peu… Tandis que la bicyclette au contraire retrouve son statut de « petite reine » et que le tourisme de plein air, sobre et simple, détrône peu à peu le luxe tapageur des grands hôtels. Une double réalité ancienne et présente !



De doubles imaginaires qui se chevauchent, s’embrouillent et provoquent du flou et de la confusion !