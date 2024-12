Premier point tout à fait justifié : le bio a-t-il fait son temps et connaît-il un déclin ? Certainement pas. L’attractivité de produits non contaminés par des polluants reste forte. Mais, il y a bio et bio.



Il y a le vrai et le moins vrai. Or, les consommateurs ne se contentent plus d’approximation dans ce domaine. Et cela d’autant plus que les tarifs des rayons bio sont bien plus élevés que les autres et que seulement 2% des contenus lus sur Tik-Tok sont scientifiquement exacts.



On observe là un tournant « maintream » dans les habitudes de consommation. On ne veut plus être dupés. On veut de moins en moins suivre les modes.



On veut de l’authentique, vérifié par la science et pas par une ou un quelconque influenceur. Même ceux drainant des milliers de « followers » ne sont pas à l’abri d’une attitude de défiance. Laquelle est elle aussi généralisée à tous les secteurs.