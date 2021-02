Futuroscopie : hybridité, le "deux en un" revient en force

Le café co working. Évidemment, la principale métamorphose du café ces dernières années réside dans son offre de « co working » : du haut débit, un siège et une table confortables, des boissons et une ambiance chaleureuse, plus ou moins silencieuse. Il n’en faut pas plus pour séduire tous ceux qui n’ont pas envie de s’isoler.



Les aéroports : une ville dans la ville. C’est également dans la morphologie des aéroports internationaux que se dessine l’hybridité du monde. Certes, pour le moment, ils sont en panne. Mais, notons que les grands aéroports internationaux ne se contentent plus d’être uniquement dédiés à une fonction aéroportuaire.



Pour occuper le temps de transit et d’attentes de leurs clients, ils ont d’abord proposé des points de restauration, puis des hôtels, puis de véritables galeries commerciales entrant en concurrence avec les commerces des centres villes. Ils ont également introduit au fur et à mesure des centres de beauté et des spas intégrés.



Certains ont même osé proposer des salles d’exposition artistique et des musées et jardins.



Les musées devenus des boutiques. Dés les années 60, Andy Warhol pressentait qu’à l’avenir, « les boutiques seraient des musées et les musées seraient des boutiques » !



Il ne croyait pas si bien dire. Dès les années soixante-dix, sous l’impulsion des musées anglo saxons, les boutiques ont commencé à essaimer dans les musées, revêtant souvent des habits de séduction leur permettant de concurrencer les grands magasins. De plus, les points de restauration se sont transformés en établissements de charme ou en grandes tables tandis que des auditoriums ont contribué à les transformer en lieux de loisirs « complets » programmant concerts, spectacles, conférences.

Quant aux grands magasins, ils se rêvent de plus en plus en galeries d’art et musées. Accueillant à longueur d’années des expositions de très haut niveau, souvent signées par des artistes inédits, ils jouent aussi à leur façon la carte de l’hybridité en offrant des spectacles, des défilés de mode, des ateliers de créativité.



Les croisières : de vrais villages de vacances. Autre signe d’hybridité de l’offre touristique, les paquebots de croisières qui, pour les 3000 ou 4000 passagers qu’ils transportent, jouent la carte du divertissement à plein temps. Enfin, « jouaient » ! Transformés en véritables parcs à thèmes sur mer ou villages de vacances flottants, ils ne se satisfont plus de salles de concerts et cinéma aux dimensions pharaoniques et de casinos, ils proposent piscines, murs d’escalades, patinoires, beach volley, basket-ball, practice de golf. Enfin, ils proposaient !



L’hôtel comme à la maison et comme au boulot. Dans le domaine des hôtels, s’ils n’avaient pas fermé, ils n’ont pas manqué de répondre eux aussi aux attentes de « co working » et de détente, wellness, voire « mindfulness » ainsi qu’aux attentes d’activités de loisirs. Ils ont tout d’abord transformé leurs halls en salons, suffisamment spacieux pour contenir canapés et tables communes, et accueillir une clientèle désireuse soit de travailler, soit de se détendre.



Les Moxy du groupe Marriott, les Mama Shelter, les Citizen M... tous ces groupes internationaux ont pris le tournant de l’hybridité en ajoutant une autre composante : faire rentrer la ville dans leurs espaces. Le patron du groupe Accor récemment déclarait son intention de permettre à ses hôtels ouverts 24h sur 24, de fournir des services à la clientèle locale… A suivre.