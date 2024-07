S’il faut bien entendu prendre en considération l’intégralité d’un thème natal pour analyser les relations qu’un individu entretient avec les voyages et le lointain, il n’en est pas moins intéressant d’observer quelles tendances se dégagent de chaque signe à partir des caractéristiques qui leur sont traditionnellement attribuées. On constatera alors que certains signes sont plus portés vers l’action, quand d’autres privilégient la sécurité, le confort. Petit tour d’horizon…



• Les aventuriers

Les natifs du Bélier (21 mars-20 avril) sont des aventuriers dans l’âme, toujours à la recherche de sensations inédites, d’action et d’innovation. Ils ont besoin de bouger et de s’amuser, et les villes agitées offrant de nombreuses activités leur conviennent parfaitement. C’est également le cas du Gémeau (21 mai-21 juin) qui ressent le besoin constant d’innover, et de découvrir de nouveaux horizons. Extrêmement curieux, il ne peut pas tenir en place. Quant au Sagittaire (22 novembre-22 décembre), le plus grand voyageur du zodiaque, le monde ne sera sans doute jamais assez grand pour assouvir sa soif d’horizons lointains. Toujours en quête d’inédit et d’enrichissement par la nouveauté, le Sagittaire se lance dans l’aventure sans aucune difficulté.



• Les prudents

A la différence des premiers, les signes qui suivent se sentent toujours mieux en terrain connu. Le signe du Cancer (22 juin-23 juillet) se sent particulièrement à l’aise dans les lieux qui lui sont familiers. Casanier dans l’âme, il aime retrouver la chaleur d ‘un foyer même en vacances ! Le signe de la Vierge (23 août-23 septembre) a un tel besoin de tout maîtriser qu’il favorisera toujours les formules toutes faites, préférant de loin les destinations classiques qui limitent la prise de risque. Le Capricorne (22 décembre-21 janvier) est dans la même optique, voyager oui, tant qu’on reste sur des terres familières et qu’on ne lui demande pas d’exercer un très hypothétique pied marin.



• Les épicuriens

Le Taureau (21 avril-20 mai) apprécie le confort et la beauté par-dessus tout. C’est un être charnel chez qui l’évasion doit être associée à des plaisirs très terriens. Les joies de la table et les soirées entre amis sont essentiels pour des vacances réussies. Le Lion (22 juillet-23 août) aime avant tout faire la fête, se distraire et en mettre plein les yeux !



Les lieux tendances où il faut être vu et les destinations à la mode sont faites pour lui. Il aime être là où tout se passe, juste pour pouvoir dire « j’y étais ». Quant à la Balance (23 septembre-23 octobre), le signe des esthètes, rien ne vaut une destination élégante au climat idéal pour satisfaire son sens de l’harmonie. Les richesses culturelles l’attirent, et les voyages en amoureux l’épanouissent complètement.



• Les idéalistes

Certains signes, bien que très différents, sont attirés vers le mystère, l’infini, l’inédit. C’est le cas du Verseau (21 janvier-20 février). Très idéaliste, il souhaite découvrir des terres vierges et inexplorées, des cultures originales qui le font progresser intellectuellement. Le Scorpion (23 octobre-22 novembre) sera avant tout à la recherche de sensations fortes, de passion, tout ce qui l’éloigne de son quotidien. Il a besoin de changements radicaux, de sensations extrêmes et de se fondre dans des mœurs nouvelles.



Quant au Poisson (20 février-21 mars) il veut avant tout prendre le large et mettre les voiles. Très adaptable, il se sent partout chez lui, comme un poisson dans l’eau ! Ses destinations de prédilection prennent souvent la mer comme point de mire, car l’eau est l’élément qui lui apporte le plus de sérénité.