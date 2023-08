parcours clients

La prolifération technologique a, on le sait, créé toutes sortes de névroses, notamment parmi les publics les plus éloignés du développement numérique : les seniors, les personnes économiquement fragiles ou tout simplement les maladroits.Malheureusement, quand il s’agit de partir en vacances,A tel point que, si une catégorie de voyageurs s’en satisfait et optimise son utilisation, d’autres sont en train de devenir totalement allergiques aux écrans et aux déferlements d’ordres et contrordres qu’ils déversent dans les neurones des internautes, perdus, accablés, déroutés par des mécaniques destinées à leur apporter la fonctionnalité, la rapidité, l’exhaustivité et qui, au contraire leur apportent stress, nervosité, angoisses, sentiment d’impuissance, perte de confiance dans le progrès en général et dans l’avenir en particulier.Un monde qui ne tourne pas rond… voilà ce que la technologie semble avoir installé dans l’esprit de nombreux voyageurs qui, avant le voyage, souffrent le martyre à l’idée d’être recalés pour le simple achat d’un billet de train ou d’avion et qui, une fois les billets achetés, tremblent à l’idée de devoir réserver un hôtel et d’être débités indûment ou exagérément !Mais, le parcours du combattant étant loin d’être achevé et facilité par les nombreux «» que les acteurs du tourisme mettent en place, voilà que les candidats au voyage voient parfoisdont ils ne sortent pas souvent indemnes : se faire rembourser !Et là, nouvelles crises d’angoisses car des robots sont aux commandes de l’autre côté de l’écran et n’en font qu’à leur tête. Une tête bourrée d’intelligence, soit, mais d’intelligence artificielle . Ce qui n’a pas grand-chose à voir avec celle d’un touriste aussi branché soit-il qui veut juste s’offrir une évasion joyeuse et détendue, parfois la seule de l’année ! A bon entendeur…