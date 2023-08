Futuroscopie : vos clients... un touriste résolument pluriel 🔑

Tous les hypocondriaques ne sont pas des touristes. Et tous les touristes ne sont pas des hypocondriaques. Mais, tout de même, c’est dans la population touristique que l’on observe une part importante d’individus totalement obsédés par la crainte de tomber malades et souffrant de maux réels.



Consacrant en général un bagage entier à leur pharmacie, les hypocondriaques s’encombrent non seulement de leurs médicaments habituels (souvent en double ration) mais aussi de toutes les petites pilules qui pourraient se révéler utiles contre des piqûres d’insectes, de serpents, des gastros, des migraines, des rhumes et toutes les formes de maladies qu’ils auront repérées dans leurs recherches d’informations sur les destinations visitées.



Mais, pourquoi une telle pathologie s’amplifie-t-elle plus en voyages que chez soi ? Tout simplement, parce que le voyage fragilise. On perd ses repères. On se retrouve projeté dans un inconnu et avec des inconnus dans lesquels l’on n’a pas forcément confiance.



Pire, on se retrouve aussi projetés dans des espaces de transit (aéroports, gares, parking) totalement impersonnels, dont on ignore tout et dans lesquels on se sent forcément d’autant plus menacés que les retards et les attentes qui leur sont liées sont longues.



Stressé, l’hypocondriaque peut déclencher des crises de panique contre lesquelles il aura sans doute des remèdes.



Mais, n’oubliez pas que, bien que souvent imaginaires, les maux éprouvés par le voyageur hypocondriaque le font vraiment souffrir et peuvent faire souffrir toute sa famille. Car, ce personnage est capable de diffuser son angoisse à son entourage immédiat y compris ses compagnons de voyages.



En fait, mettant le plaisir à distance (le propre de la névrose obsessionnelle), il se complaît dans un cauchemar permanent. Il sera donc difficile pour un opérateur touristique de le rassurer et le soigner !