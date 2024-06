Autre exemple moins intéressant pour le secteur touristique, quoique ! Si l’on vous demandait de vous décrire, que diriez-vous ? Avanceriez-vous des caractéristiques personnelles comme l’intelligence ou l’humour, ou mentionneriez-vous des préférences en matière de goûts alimentaires : curry, pizza, pistou ?



Peut-être parleriez-vous également de votre statut social en disant que vous avez un mari avocat et un enfant ! En fait, les psychologues sociaux soutiennent depuis longtemps que les gens sont beaucoup plus susceptibles de se décrire et de décrire les autres en termes de caractéristiques personnelles jugées stables. Leur méthode de description semble néanmoins étroitement liée à leur culture.



Les populations du monde occidental sont plus susceptibles de se considérer comme des individus libres, autonomes et uniques, possédant un ensemble de caractéristiques fixes. Dans de nombreuses autres parties du monde, les gens se décrivent avant tout comme faisant partie intégrante de différents cercles sociaux et fortement liés les uns aux autres.



Ce phénomène est plus répandu en Asie et Afrique ainsi qu’en Amérique latine. Il renvoie à d’autres manières d’aborder les relations sociales, la motivation et l’éducation.

Cette différence dans la construction de l’identité a même été démontrée.



Dans une étude par imagerie cérébrale, les chercheurs ont montré des qualificatifs à des participants chinois et américains et leur ont demandé dans quelle mesure ils se reconnaissaient dans ces traits de caractère.



On les a également incités à réfléchir à la façon dont ils se représentaient leur mère, tandis que leur activité cérébrale était observée grâce au scanner. Dans les réponses cérébrales des participants américains, on observait dans le cortex préfrontal médian une nette différence entre la représentation de soi et la représentation de leur mère.



Chez les participants chinois en revanche, il y avait peu de différence entre les deux représentations. Ce qui signifie que la représentation de soi recoupe en grande partie la représentation que l’on se fait du proche parent !